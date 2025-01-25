彰化縣芬園資源回收場大火1.5小時撲滅 疑瓦斯罐引火警

彰化縣芬園鄉公所的資源回收場今天下午發生火警，在風勢助長下，火勢猛烈，濃煙直竄，彰化縣消防局獲報，花一個半小時才撲滅。芬園鄉長林世明說，疑因挖土機清理過程，挖破瓦斯罐引燃，籲民眾瓦斯罐的完再送回收。

彰化縣消防局今天下午3時30分接獲報案，指芬園鄉公所資源回收場廢棄物起火，立即調派各式消防車5輛、後勤車1輛，消防人員10人前往處理，芬園分隊隊員許嵩民指揮搶救。

消防人員布下水線，阻斷大火延燒，直到下午5時14分撲滅，估計燃燒面積約3030平方公尺，詳細起火原因仍由消防局調查中。

芬園鄉長林世明說，這場火警，疑因民眾送回收的瓦斯罐仍殘留瓦斯，清理人員用挖土機清理時，不慎挖破瓦斯罐爆炸起火，引燃成災。