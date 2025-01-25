年前傳火警！金門一天2火災 消防急出動：應保持高度警覺

快過年，金門今天一連發生兩起火警，讓消防人員疲於奔命。一件是失智老人在客廳看電視，忘記廚房正在煮東西，當發現時廚房已冒出大量濃煙；另一起則是知名餐廳盈春閣餐廳旁的雜草火災，好在兩場火警，都在消防局派出的現場指揮官及消防人員的迅速應對下，成功控制火勢，未造成人員傷亡。

金門縣消防局表示，第一起事件發生在今天中午12點多，金城鎮北堤路一處民宅，一名失智老人疑似在客廳看電視，卻忘記廚房煮東西，後來他發現時，廚房已冒出大量濃煙，好在鄰居協助報案，消防局出動7輛各式消防車、21名消防人員及職業消防員趕赴現場，並成功協助排煙及疏散人群，避免了火災的發生。消防局呼籲民眾安裝住宅用火災警報器，並保持廚房通風良好，以減少火災風險。

第二起火災發生於下午15時21分位於金城鎮浯江路靠近盈春閣餐廳附近，有雜草火災。當時強烈的東北季風，一度讓火勢有蔓延的風險，險些波及周邊建築物及停放車輛，消防局隨即派遣6輛消防車、16名消防人員及7名義消前往搶救，並迅速部署水線進行滅火，經過全力搶救，火勢迅速控制，燃燒面積約為300平方公尺。消防局提醒民眾，近期天氣乾燥且風勢強勁，務必提高消防安全意識，避免隨意焚燒雜草或丟棄未熄滅的火種。