快訊

明起寒流來襲氣溫驟降又轉濕冷 「最凍時間點」下探7度

一口氣開除17人！川普午夜「大規模屠殺」 多部門主管嚇收通知

誰能被錢砸醒？年終排行榜金融業13連霸 這產業最慘平均0.69個月

年前傳火警！金門一天2火災 消防急出動：應保持高度警覺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

快過年，金門今天一連發生兩起火警，讓消防人員疲於奔命。一件是失智老人在客廳看電視，忘記廚房正在煮東西，當發現時廚房已冒出大量濃煙；另一起則是知名餐廳盈春閣餐廳旁的雜草火災，好在兩場火警，都在消防局派出的現場指揮官及消防人員的迅速應對下，成功控制火勢，未造成人員傷亡。

金門縣消防局表示，第一起事件發生在今天中午12點多，金城鎮北堤路一處民宅，一名失智老人疑似在客廳看電視，卻忘記廚房煮東西，後來他發現時，廚房已冒出大量濃煙，好在鄰居協助報案，消防局出動7輛各式消防車、21名消防人員及職業消防員趕赴現場，並成功協助排煙及疏散人群，避免了火災的發生。消防局呼籲民眾安裝住宅用火災警報器，並保持廚房通風良好，以減少火災風險。

第二起火災發生於下午15時21分位於金城鎮浯江路靠近盈春閣餐廳附近，有雜草火災。當時強烈的東北季風，一度讓火勢有蔓延的風險，險些波及周邊建築物及停放車輛，消防局隨即派遣6輛消防車、16名消防人員及7名義消前往搶救，並迅速部署水線進行滅火，經過全力搶救，火勢迅速控制，燃燒面積約為300平方公尺。消防局提醒民眾，近期天氣乾燥且風勢強勁，務必提高消防安全意識，避免隨意焚燒雜草或丟棄未熄滅的火種。

金門消防局表示，兩起事故均未造成傷亡，但展現消防分隊的快速反應與有效處置能力，消防局也強調，在乾燥季節，火災風險顯著增加，民眾應保持高度警覺，做好防火措施。

金門知名餐廳盈春閣餐廳旁今天下午發生火燒埔，燃燒面積約為300平方公尺，看起來很嚇人。圖／消防局提供
金門知名餐廳盈春閣餐廳旁今天下午發生火燒埔，燃燒面積約為300平方公尺，看起來很嚇人。圖／消防局提供
金門金城鎮今天中午發生一起失智老人在客廳看電視，卻忘記廚房正在煮東西，當發現時廚房已冒出大量濃煙，好在消防人員即時前往應處。圖／消防局提供
金門金城鎮今天中午發生一起失智老人在客廳看電視，卻忘記廚房正在煮東西，當發現時廚房已冒出大量濃煙，好在消防人員即時前往應處。圖／消防局提供
金門知名餐廳盈春閣餐廳旁今天下午發生火燒埔，在消防人員的全力搶救，火勢迅速控制，燃燒面積約為300平方公尺。圖／消防局提供
金門知名餐廳盈春閣餐廳旁今天下午發生火燒埔，在消防人員的全力搶救，火勢迅速控制，燃燒面積約為300平方公尺。圖／消防局提供

廚房 消防人員 火災 金門

延伸閱讀

退休校長王添富夫婦捐贈長照交通車 嘉惠金門長者

中職／簽名球收藏遭火災燒毀 雄鷹球團協助簽回加碼送交流賽門票

金門假日花市揭幕 書法藝術與公益結合共迎新春

面對濃煙高溫毒氣3殺手 高雄資源回收廠火警科技救災

相關新聞

影／貝里斯籍貨船北竿擱淺進水 7人獲救、印尼籍船長失足落海亡

一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，這艘船疑似觸礁，船體破損進水，情...

高雄冬日遊樂園開幕 男童玩「旋轉戰鬥機」後突昏迷急送醫

高雄市政府今天起到2月16日，在高雄港16、17號碼頭，舉辦「冬日遊樂園」活動，吸引不少家長帶小孩玩遊樂設施。今天下午...

多人受傷！竹籤刺客出沒中壢夜市 受害民眾泛淚喊痛：以為被電到

有民眾於社群PO文寫下，日前至桃園市中壢觀光夜市，同行友人突然有被電到感覺，卻發現有1支竹籤從朋友臀處的位置正準備抽離，...

中橫公路傳死亡車禍…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺

台8線中橫公路26公里裡冷路段，今天早上6時19分發生一起死亡車禍，60歲的陳姓男子原本搭乘早班公車前往上班，下車後在裡...

年前傳火警！金門一天2火災 消防急出動：應保持高度警覺

快過年，金門今天一連發生兩起火警，讓消防人員疲於奔命。一件是失智老人在客廳看電視，忘記廚房正在煮東西，當發現時廚房已冒出...

退休校長王添富夫婦捐贈長照交通車 嘉惠金門長者

國立金門高中及金門農工職校前校長王添富與妻子莊玉旋長期熱心公益，今天捐贈一輛長照交通車給金門縣長期照顧服務關懷協會，作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。