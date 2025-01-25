退休校長王添富夫婦捐贈長照交通車 嘉惠金門長者

國立金門高中及金門農工職校前校長王添富與妻子莊玉旋長期熱心公益，今天捐贈一輛長照交通車給金門縣長期照顧服務關懷協會，作為協會長期照顧交通接送服務的使用，由金門縣長期照顧服務關懷協會執行秘書許淑玲代表受贈，兩人期盼藉以拋磚引玉，希望熱心人士一起投入公益服務。

王添富與莊玉旋兩人，一位是高中校長、一位幼兒園長退休，長期非常關心金門地區的公益事務，王添富曾使用金門縣長期照顧服務關懷協會的交通接送服務，得知該會承攬長照交通車因車輛使用日久經常維修外，且長照交通使用年限為十年，今年度又有一輛車達使用年限，不能再使用，夫婦兩人商量後，決定捐贈長照交通車1輛給協會。

王添富說，這是他對家鄉金門的回饋，也是履行社會責任的一部分，他希望此舉能引起更多人關注並投入公益事業，為金門的長照服務做出更多貢獻。

金門縣長期照顧服務關懷協會理事長許美鳳表示，協會作為一個公益社團，長期致力於提供包括長期照顧、居家服務、交通接送等多項服務，並且需要自負盈虧。儘管協會在過去曾申請長照基金進行車輛購置，但因款項不足，協會仍需自掏腰包負擔超過20萬元的差額，使得運營面臨不小的困難。而在2025年，另一輛長照車也將面臨更新問題，若無法及時解決，將會影響服務的持續性。

許美鳳感謝王校長夫婦的慷慨捐助，稱這筆捐款如同「及時雨」，解決了協會的燃眉之急，此次捐贈的交通車將能夠大大改善長照服務的運能，提升服務對象的安全性和便利性。許美鳳也強調，這筆捐贈不僅是對協會的支持，更是王校長夫婦對社會責任的具體表現，展現了他們對金門地區弱勢群體的深切關懷。