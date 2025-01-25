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連假首日往墾丁台東車潮順暢 1汽車自撞安全島翻車一度塞車
今天春節連假首日，往墾丁及台東方向省道雖湧現車流，但警方採用長綠號誌疏導，並未造成堵塞。另枋山鄉台1線454公里南下車道，上午10時許一輛自小客車自撞安全島，橫躺道路中央一度引起塞車，經排除後交通恢復正常。
屏東縣警局交通隊統計，今日屏東台1線及台17線車流，截至下午4時為止，南下往墾丁及台東方向共2萬6784車次，多集中在上午8時至12時，又以上午10時至11時的3095車次最多。
警方雖未實施調撥車道，但仍採用長綠號誌疏導，重要路口也派員警上崗燈控，車輛雖多但整體順暢。不過上午10時29分在屏東縣枋山鄉台1線454公里南下車道，一名黃姓駕駛不明原因自撞安全島，車輛橫躺占據1個車道，一度讓交通壅塞。
車禍於11時30分排除，車流也逐漸恢復正常。翻覆車輛黃姓駕駛與一名女性乘客僅輕微擦傷，駕駛酒測值為0，車禍發生原因尚待釐清。
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