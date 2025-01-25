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影／貝里斯籍貨船北竿擱淺進水 7人獲救、印尼籍船長失足落海亡

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，這艘船疑似觸礁，船體破損進水，情況緊急，海巡隊獲報後前往戒護救援，船上共8人，經過全力施救，7名船員獲救，印尼籍船長落水，經急救後仍宣告死亡。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，昨晚貝里斯籍化學品船「WEISEN8號」發生擱淺事故，他們接獲報案後，迅速啟動應變機制，但船隻疑似觸礁且船體破損進水，情況極為緊急。

由於事發地點位於淺礁區，並且海象惡劣，夜間能見度低，救援難度非常高，海巡署增派了PP-10072、PP-3586、PP-3522及CP-1052巡防艇前往現場，並與空偵機聯手進行海空聯合救援，最終於25日凌晨3時成功救起7名船員，但不幸的是，船長因失足落海，在巡防艇救起後送往醫院急救，仍宣告不治。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，「WEISEN8號」是一艘化學品船，在完成大陸維修後，準備前往印尼雅加達，當時該船處於空載狀態，未載貨物，但載有40噸柴油和300公升滑油，事故發生後，航港局北部航務中心立即啟動應變機制，並與海洋保育署、連江縣環保資源局等相關單位保持密切聯繫，持續監控船體狀況，確保沒有油料外洩。

目前，雖然尚未發現油污外洩，但為防範未然，相關單位已啟動環境監控措施。

一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，船體破損進水，情況緊急，海巡隊獲報後前往戒護救援。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，船體破損進水，情況緊急，海巡隊獲報後前往戒護救援。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，海巡前往救援。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，海巡前往救援。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，海巡隊獲報後前往戒護救援。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供
一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船昨日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，海巡隊獲報後前往戒護救援。圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供

海巡署 貝里斯

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