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多人受傷！竹籤刺客出沒中壢夜市 受害民眾泛淚喊痛：以為被電到

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

有民眾於社群PO文寫下，日前至桃園市中壢觀光夜市，同行友人突然有被電到感覺，卻發現有1支竹籤從朋友臀處的位置正準備抽離，後來錄影確認也聽到有人同樣受害。中壢警分局回應，在新明路夜市內遭竹籤刺傷案，已主動前往調閱監視錄影畫面及查訪，並針對夜市周遭及夜市內部加強巡邏及安全維護。

民眾表示，日前逛夜市，1名沿街愛心勸募的男子逆向走在他們，那時他站在路中間，為了閃他朋友就先往他的側邊走，而PO聞者走在朋友身後，正要準備經過時，朋友突然停下來說她很痛感覺被電到，此時朋友眼眶已經泛淚，因為看到竹籤從她朋友臀處的位置正準備收起來，便納悶跟朋友說，「妳是不是被刺到，應該不是被電到」於是請她趕快去附近公廁檢查是否有傷口及流血。

民眾說，後來他們回頭找這名男子，在遠處錄影確認這個人是真的持有竹籤，在繞了第3趟後，聽到遠處也有另外受害者是外籍人士，受害者2的男友正拉著那位人士，她也上前也告訴大家，剛剛也有刺傷她朋友，但對方可能知道不妙就急著逃跑，後來突然跪著磕頭，讓他們當場傻眼，就讓對方跑走了。籲請相關單位重視和追查，並提醒去逛中壢夜市的民眾多加注意，避免讓自己也成為受害者。

中壢警分局表示，在新明路夜市內遭竹籤刺傷案，已主動前往調閱監視錄影畫面及查訪，並針對夜市周遭及夜市內部加強巡邏及安全維護。社會局也說，已派社工介入了解整起事件。

有民眾於社群PO文寫下，日前至桃園市中壢觀光夜市，同行友人突然有被電到感覺，卻發現有1支竹籤從朋友臀處的位置正準備抽離，後來錄影確認也聽到有人同樣受害。圖／中壢警分局提供
有民眾於社群PO文寫下，日前至桃園市中壢觀光夜市，同行友人突然有被電到感覺，卻發現有1支竹籤從朋友臀處的位置正準備抽離，後來錄影確認也聽到有人同樣受害。圖／中壢警分局提供
有民眾於社群PO文寫下，日前至桃園市中壢觀光夜市，同行友人突然有被電到感覺，卻發現有1支竹籤從朋友臀處的位置正準備抽離，後來錄影確認也聽到有人同樣受害。圖／中壢警分局提供
有民眾於社群PO文寫下，日前至桃園市中壢觀光夜市，同行友人突然有被電到感覺，卻發現有1支竹籤從朋友臀處的位置正準備抽離，後來錄影確認也聽到有人同樣受害。圖／中壢警分局提供

中壢 受害者 夜市

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