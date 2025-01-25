中橫公路傳死亡車禍…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺
台8線中橫公路26公里裡冷路段，今天早上6時19分發生一起死亡車禍，60歲的陳姓男子原本搭乘早班公車前往上班，下車後在裡冷吊橋前，過馬路時，遭到61歲李男駕駛自小客車迎面撞上，當場失去生命徵象，肇事司機立即打電話報案並進行CPR急救，但陳男頭部受創，傷勢嚴重，由消防分隊送東勢農民醫急救無效宣告死亡，至於肇事原因由警方釐清中。
警方表示，李姓男子（61歲)未受傷，目前住在台中市外埔區，今天清晨一個人原欲開車要去爬八仙山，不料由東勢往谷關方向行駛時，在和平區東關路一段台8線26公里處，與正要穿越道路的陳男發生碰撞，當場摔飛5公尺遠。
事故發生後，李男雖立即報警並下車對陳男進行CPR搶救，等待消防人員的到來，並急送東農醫院急救，但陳送醫後仍不治身亡，警方對李男進行酒測值為0。
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