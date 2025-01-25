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面對濃煙高溫毒氣3殺手 高雄資源回收廠火警科技救災

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

正當民眾大掃除後準備過春節，高雄市環保局南區垃圾資源回收廠昨發生火災，滿堆滿坑的垃圾迅速延燒，在通風不良的半密閉空間打火，濃煙與高溫灼熱，加上戴奧辛毒氣，是打火弟兄最擔心的奪命殺手。

消防署在「消防人員救災安全手冊」提及「資源回收處理工廠火災安全指導原則」，認為資源回收廠火災，大多起因於電氣、可燃性氣體、危害性化學物品或人為用火用電不慎，且回收物可能因未落實回收分類，包含廢電池、瓦斯罐等易燃易爆物品，加上空間不利消防車進入，對消防人員更增加搶救風險。

南區垃圾資源回收廠起火，是半密閉空間火災，消防幹部認為，雖然民宅火災也可能是半密閉空間火警，但回收廠面積大，通風不佳，濃煙、高溫灼熱和戴奧辛毒氣，成為消防員進廠滅火的奪命殺手。

2023年12月10日凌晨，高雄市岡山垃圾資源回收廠也曾發生類似火警，同樣垃圾儲坑起火延燒，雖然消防局在幾小時控制火勢，但為了開挖垃圾降溫，持續2天1夜才收隊。

參與打火的消防員說，南區垃圾資源回收廠面積更大，垃圾儲坑更多，每座儲坑深10多公尺，總容量達2萬1600立方公尺，不得不先破壞廠房頂的10處採光罩，讓濃煙排出才進廠滅火，降低危害；控制火勢後再分區殘火處理，由挖土機開挖、灌水降溫，但一開挖底層的垃圾，底下垃圾蓄熱，一接觸空氣又燒了起來，殘火處理耗時費力。

高雄市消防局這次並運用科技打火策略，以無人機掌控燃燒範圍和走勢，另以熱顯像儀查火點，再以消防機器人取代人力在儲坑口灌水，避免消防員長時間守在儲坑口灌水吸入有毒氣體，才降低救災風險。

高雄市南區垃圾資源回收廠火警，消防局布署消防機器人在垃圾儲坑外戒備，降低消防員風險。記者林保光／翻攝
高雄市南區垃圾資源回收廠火警，消防局布署消防機器人在垃圾儲坑外戒備，降低消防員風險。記者林保光／翻攝
高雄市南區垃圾資源回收廠火警，消防局布署消防機器人在垃圾儲坑外戒備，降低消防員風險。記者林保光／翻攝
高雄市南區垃圾資源回收廠火警，消防局布署消防機器人在垃圾儲坑外戒備，降低消防員風險。記者林保光／翻攝

消防員 火災 資源回收

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