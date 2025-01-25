宜蘭七旬婦疑不適自撞「車頭全毀」受輕傷 撞歪電線杆恐賠錢

宜蘭78歲許姓老婦今天上午10時許駕駛1輛灰色自小客車，駛經宜蘭市南津路一段，疑似因為身體不適，一頭撞上路邊電線杆，車頭大面積毀損，電線杆傾斜。許嫗受到輕傷，無生命危險，該區域也未停電，不過後續仍須修復，許嫗恐賠數萬元。

警方表示，上午10時許獲報，蘭陽溪支流浮洲溪北側堤防道路南津路發生一起車禍，到場了解後，初步研判是自撞；許嫗沿南津路由西向東往壯圍方向行駛，駕駛中疑似因為上了年紀，偶有身體不適，才撞到路邊的電線杆，警方當場實施酒測，無酒精反應。