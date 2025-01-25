快訊

姚慧珍曝劉寶傑4不原則 18年來「與世隔絕」：王寶釧都活得比他有色彩

幸運兒是你嗎？到7-11吃喝 2人中統一發票千萬大獎

台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

宜蘭七旬婦疑不適自撞「車頭全毀」受輕傷 撞歪電線杆恐賠錢

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭78歲許姓老婦今天上午10時許駕駛1輛灰色自小客車，駛經宜蘭市南津路一段，疑似因為身體不適，一頭撞上路邊電線杆，車頭大面積毀損，電線杆傾斜。許嫗受到輕傷，無生命危險，該區域也未停電，不過後續仍須修復，許嫗恐賠數萬元。

警方表示，上午10時許獲報，蘭陽溪支流浮洲溪北側堤防道路南津路發生一起車禍，到場了解後，初步研判是自撞；許嫗沿南津路由西向東往壯圍方向行駛，駕駛中疑似因為上了年紀，偶有身體不適，才撞到路邊的電線杆，警方當場實施酒測，無酒精反應。

許嫗的汽車車頭幾乎全毀，她本人則是受到輕傷，由警消協助送醫，並無大礙；電線杆被撞歪約45度，並未造成當地停電，台電公司已派員前往搶修。據了解，許嫗須賠償電線杆的維修費用，一般來說大約是3萬元上下。

許姓老婦車頭幾乎全毀，本人僅受輕傷，無生命危險，不過後續恐須負擔電線杆賠償費用數萬元。記者陳敬丰／翻攝
許姓老婦車頭幾乎全毀，本人僅受輕傷，無生命危險，不過後續恐須負擔電線杆賠償費用數萬元。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭78歲許姓老婦今天上午駛經南津路，疑因身體不適，撞歪路邊的電線杆。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭78歲許姓老婦今天上午駛經南津路，疑因身體不適，撞歪路邊的電線杆。記者陳敬丰／翻攝

停電 宜蘭 老婦

延伸閱讀

宜蘭縣府所轄景點除夕休園 初一起開園

宜蘭春節連假來了 蘇花路廊估明天上午6時湧現首波車潮

宜蘭利澤沙灘2保育類弗氏海豚擱淺 小海豚存活今野放

縮減車道搶快...宜蘭頭城砂石車追撞3車 議員座車慘被夾三明治

相關新聞

中橫公路傳死亡車禍…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺

台8線中橫公路26公里裡冷路段，今天早上6時19分發生一起死亡車禍，60歲的陳姓男子原本搭乘早班公車前往上班，下車後在裡...

影／六軍團上兵夜遊台南 騎機車紅燈右轉被逮…酒測值達0.94

25歲丁姓上兵在新竹服役，今天凌晨5時41分休假期間南下台南玩，外出吃消夜，騎共享機車行經中西區國華街與民權路三段交叉路...

鐵工廠老闆不滿出入受阻 怒拿紅漆狂噴5機車恐惹官司

苗栗市61歲劉姓鐵工廠老闆疑因不滿工廠出入受阻，今天上午情緒失控用噴漆汙損廠前停放的5輛機車，警方到場處理，目前劉姓男子...

面對濃煙高溫毒氣3殺手 高雄資源回收廠火警科技救災

正當民眾大掃除後準備過春節，高雄市環保局南區垃圾資源回收廠昨發生火災，滿堆滿坑的垃圾迅速延燒，在通風不良的半密閉空間打火...

宜蘭七旬婦疑不適自撞「車頭全毀」受輕傷 撞歪電線杆恐賠錢

宜蘭78歲許姓老婦今天上午10時許駕駛1輛灰色自小客車，駛經宜蘭市南津路一段，疑似因為身體不適，一頭撞上路邊電線杆，車頭...

北市計程車1年近800件客訴 聊政治、車上臭都是NG行為

春節9天連假今開始，北市計程車運價每趟加收30元，不只本地人，外地或國外旅客也會來觀光，但議員發現去年客訴高達795件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。