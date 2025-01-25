快訊

MLB／水原一平哭窮求緩刑 控被大谷壓榨：薪水又低工時又長

獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

陸軍祕密接裝拖式2B反裝甲飛彈600枚 反登陸戰力升級

北市計程車1年近800件客訴 聊政治、車上臭都是NG行為

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

春節9天連假今開始，北市計程車運價每趟加收30元，不只本地人，外地或國外旅客也會來觀光，但議員發現去年客訴高達795件，比過往3年還要多，原因包含態度不佳、收費疑義。北市公運處分析，與民眾對服務品質的要求提升、北市投訴管道多元等有關。

北市轄管計程車最新統計3萬2318輛，包含傳統黃色計程車、多元化計程車。議員曾獻瑩發現去年客訴多達795件，是2021年305件翻倍之多；其中司機態度不佳358件最多，229件則是車內環境、違規等狀況，件數更是去年近5倍，收費疑義也有118件。

曾獻瑩說，計程車作為北市形象第一線，時常接送國內外旅客，市府應與計程車業者建立雙向溝通的管道加強交流，定期公開客訴案件統計可助車隊或司機改善，還有台北車站、二殯等重要站點的排班計程車，提升業者服務意識，避免民眾因選擇不多搭到品質低落的車輛。

交通局公運處回應，近年北市計程車登記車輛數、搭乘人數增加，民眾對服務品質的要求也提升，加上北市投訴管道多元且方便，都是造成投訴案件量增加的原因。若同一名司機被持續檢舉，將請所屬車行、合作社或車隊查處改善且加強教育訓練；繞道、拒載等違規則轉請權責機關警局、交大處理。

公運處說，每年度皆會辦理計程車車隊服務品質評鑑，透過民眾乘車滿意度、民眾申訴案件處理的調查等，評定計程車派遣車隊服務品質評鑑分數及等第，並提供車隊優缺點分析、作為改善依據，另持續要求各車隊教育訓練。

入行10年的計程車鄭姓司機說，科技時代，投訴案常見，大部分投訴原因是路線不對、言語如談論政治話題，其他如車資不同、車上異味、言語騷擾都會被投訴；只要有接車隊的案，被投訴機率就高，車隊端會先接獲，嚴重者恐投訴到交通部。

他提及收費部分，乘客叫車時要以現金支付，卻臨時想刷信用卡或電子支付等，就會質疑平台有此服務，為何他當下不能改變支付方式。

從事計程車司機超過20年的陳先生表示，迄今沒有被乘客投訴過，他認為服務好的最基本要件，就是車內乾淨、不要有異味，司機服裝不用正式但要整齊。

北市今年計程車春節加成運價，每趟加收30元，即日起至2月2日。本報系資料照／記者胡經周攝影
北市今年計程車春節加成運價，每趟加收30元，即日起至2月2日。本報系資料照／記者胡經周攝影

北市 客訴 計程車司機

延伸閱讀

鼎越暫緩京華城爭議容獎 北市議員多樂見三贏

北市府將開會討論京華城20%容獎 議員曝兩版本走向

北市二殯將新建12座火化爐 擬調外縣市民火化費至1萬元

演唱會太嗨？歌迷發現大巨蛋天花板有裂痕 北市府說話了

相關新聞

彰化透天厝火警…愛家領班無奈與子偕亡、妻女仍與死神拔河

彰化市全福街本月23日清晨發生的住宅火警造成2死3傷，其中鐘姓男子一家，父子雙亡、母女命危，母女經兩天搶救，昏迷指數仍維...

影／六軍團上兵夜遊台南 騎機車紅燈右轉被逮…酒測值達0.94

25歲丁姓上兵在新竹服役，今天凌晨5時41分休假期間南下台南玩，外出吃消夜，騎共享機車行經中西區國華街與民權路三段交叉路...

影／高雄史上最嚴重焚化爐起火事故！ 民代要求市府盡早公布真相

高雄南區焚化爐爆發史上最嚴重的焚化爐事故！高雄市議員陳麗娜今到廠區，里民向她抱怨整夜都有燒垃圾味道，想進廠區內了解火災原...

影／過年垃圾量大…高雄資源回收廠起火 開挖仍有餘火恐要再燒2天

高雄市環保局南區資源回收廠昨晚發生火警，大火延燒垃圾儲坑的垃圾，直到今天上午9時許，消防局表示已控制火勢。不過，由於儲坑...

北市計程車1年近800件客訴 聊政治、車上臭都是NG行為

春節9天連假今開始，北市計程車運價每趟加收30元，不只本地人，外地或國外旅客也會來觀光，但議員發現去年客訴高達795件，...

賴清德慰問中壢警關心打詐 張善政感謝「清德兄」關心

今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德總統今至中壢警分局慰勉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。