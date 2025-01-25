北市計程車1年近800件客訴 聊政治、車上臭都是NG行為

春節9天連假今開始，北市計程車運價每趟加收30元，不只本地人，外地或國外旅客也會來觀光，但議員發現去年客訴高達795件，比過往3年還要多，原因包含態度不佳、收費疑義。北市公運處分析，與民眾對服務品質的要求提升、北市投訴管道多元等有關。

北市轄管計程車最新統計3萬2318輛，包含傳統黃色計程車、多元化計程車。議員曾獻瑩發現去年客訴多達795件，是2021年305件翻倍之多；其中司機態度不佳358件最多，229件則是車內環境、違規等狀況，件數更是去年近5倍，收費疑義也有118件。

曾獻瑩說，計程車作為北市形象第一線，時常接送國內外旅客，市府應與計程車業者建立雙向溝通的管道加強交流，定期公開客訴案件統計可助車隊或司機改善，還有台北車站、二殯等重要站點的排班計程車，提升業者服務意識，避免民眾因選擇不多搭到品質低落的車輛。

交通局公運處回應，近年北市計程車登記車輛數、搭乘人數增加，民眾對服務品質的要求也提升，加上北市投訴管道多元且方便，都是造成投訴案件量增加的原因。若同一名司機被持續檢舉，將請所屬車行、合作社或車隊查處改善且加強教育訓練；繞道、拒載等違規則轉請權責機關警局、交大處理。

公運處說，每年度皆會辦理計程車車隊服務品質評鑑，透過民眾乘車滿意度、民眾申訴案件處理的調查等，評定計程車派遣車隊服務品質評鑑分數及等第，並提供車隊優缺點分析、作為改善依據，另持續要求各車隊教育訓練。

入行10年的計程車鄭姓司機說，科技時代，投訴案常見，大部分投訴原因是路線不對、言語如談論政治話題，其他如車資不同、車上異味、言語騷擾都會被投訴；只要有接車隊的案，被投訴機率就高，車隊端會先接獲，嚴重者恐投訴到交通部。

他提及收費部分，乘客叫車時要以現金支付，卻臨時想刷信用卡或電子支付等，就會質疑平台有此服務，為何他當下不能改變支付方式。

從事計程車司機超過20年的陳先生表示，迄今沒有被乘客投訴過，他認為服務好的最基本要件，就是車內乾淨、不要有異味，司機服裝不用正式但要整齊。