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影／高雄史上最嚴重焚化爐起火事故！ 民代要求市府盡早公布真相
高雄南區焚化爐爆發史上最嚴重的焚化爐事故！高雄市議員陳麗娜今到廠區，里民向她抱怨整夜都有燒垃圾味道，想進廠區內了解火災原因，市府卻不允許進入。陳麗娜說，居民健康是最重要的事，希望市府盡快處理善後，找出事故原因，把真相告訴民眾，讓居民好過年，不用擔心受怕。
陳麗娜指出，未經焚化爐內處理的垃圾，直接燃燒起來，會導致大量戴奧辛逸出，這對住在小港長輩健康有很大危害，且戴奧辛是累積，影響很大，昨晚火災燒的很大，到半夜居民都還聽到消防車警笛，應該是台灣有史以來最嚴重的焚化爐事故，空氣味道非常難聞，到今天還有垃圾焦味。
她表示，大過年碰到這種事，里民除了擔心害怕，也很生氣，許多人希望進入廠區了解狀況，市府卻不允許進入。
陳麗娜強調，市府第一時間把火災原因推給民眾把電池、或未熄滅的菸頭丟在垃圾裡，但真相是否真的如此？焚化爐目前受損的狀況又是如何？短期內南區廠要如何處理才不會影響居民健康？這些資訊都應該早日公開釐清。
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