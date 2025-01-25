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賴清德慰問中壢警關心打詐 張善政感謝「清德兄」關心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德總統今至中壢警分局慰勉警察人員春節不打烊辛勞，台灣燈會也在桃園市長張善政帶領下有萬全準備。

賴清德今聽取關於中壢警分局轄區相關打詐、掃毒及台灣燈會相關規畫簡報，過程中主動詢問張善政打詐事宜，2人互動有來有往，賴清德也致贈福袋及加菜金給與警察人員。

賴清德表示，今天至中壢警分局向全國警察致意，警察全年無休、每天24小時都站在第一線維護治安、維持交通及服務人民，對國家、社會奉獻非常大。而桃園市是北台灣國門之都、工業重鎮，所以治安、交通勤務都非常繁重，並要舉行台灣燈會，所以桃園市警消工作繁忙可見一斑，特別到桃園向警消表達感謝，也向張善政及市府對團隊對舉辦這一次台灣燈會所做的準備表達由衷感謝。

賴清德說，從剛才的簡報當中知道，桃園市團隊尤其是警察人員都已經做足準備，不僅僅就轄區內各種治安狀況都非常清楚，尤其是台灣燈會所面臨的各種狀況都做好萬全的準備，相信全國民眾知道後，一定會非常的放心，最後祝福今年的台灣燈會活動，在張善政帶領及全體人員努力下，都能平安順利成功，歡迎、全國民眾到桃園來參加台灣燈會。

張善政表示，過完年燈會在中壢，不過不管哪個期間，已都有好好因應準備。剛剛簡報中，總統指示要將打詐的案例故事多加宣導，前陣子有民眾受騙將房產移轉，幸好有被攔下沒被受騙，桃園市打詐阻攔金從2022年4億、2023年8億及2024年13億，阻攔金額逐年提升。最後「感謝清德兄」過年第一天就到桃園慰問，感受到總統的溫暖。

今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（左）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（左）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（左）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（左）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（中）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（中）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（左）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，2025台灣燈會也將在2月12日至23日於桃園市中壢區舉行，賴清德（左）總統今至中壢警分局慰勉警察春節不打烊辛勞。記者翁唯真／攝影

張善政 警察 賴清德

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