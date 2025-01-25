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影／貯坑料位高又封閉 高雄小港南區資收廠殘火難撲滅

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市小港區南區資源回收廠垃圾貯坑昨晚火警，因貯坑料位高垃圾太滿又是封閉空間，火勢在坑內蔓延，不易撲滅，環保局、消防局動員人車漏夜搶救，這把火燒了14個小時才獲得初步控制。因焚化爐貯坑過深，仍有殘火待處理。

位於小港區南區資源回收廠營運24年，爐具老舊，運轉率下降，粗估僅剩6成，加上高雄市代燒其他縣市垃圾，以致貯坑料位長期處在高位，垃圾過滿。

昨晚7時6分一輛清潔垃圾車傾倒垃圾，疑似民眾丟棄餘燼廢棄物，在貯坑內起火燃燒釀成火災，因垃圾貯坑料位太高，第一時間先關閉傾卸門阻止火勢竄燒上來，只留一扇傾卸門開著，警消抵達後，布水線射水灌救。

火勢在貯坑蔓延，坑內又是密閉空間，因煙霧過大，不好判斷坑內燃燒狀況，不易撲滅，必須打開其他傾卸門，門受高溫影響，環保局後續派遣怪手到場，將其他傾卸門擊破，多布幾條水線搶救。

環保局表示，今天上午９時火勢初步獲得控制，但貯坑仍有殘火，消防局持續清理火場避免復燃，至於爐具受損情形須待貯坑降溫，再進入查看，進一步掌握災損狀況。

環保局說明，南區資源回收廠24日清潔隊垃圾車傾卸家戶垃圾時，有民眾可能因為在處理垃圾的時候，沒有把一些火源清除掉，導致倒入垃圾貯坑的時候產生火災，影響春節期間廢棄物處理量能，由於春節假期將至，各項商業活動蓬勃，垃圾務必正常清運外，相關事業廢棄物產生量急需協助處理。

環保局說，南區焚化廠收取垃圾範圍以南高雄前鎮、小港、林園、苓雅、旗津等，因應昨天火災，已啟動緊急應變機制，強化垃圾調度，南區的垃圾車改路線往中區焚化廠、仁武焚化廠傾倒。清除業者原本於春節期間已預約到量不變外，亦調度現有場域供暫置，相關檢查及引導也不會缺少，務求春節期間廢棄物處理服務正常。 目前垃圾清運皆未有延遲狀況，春節清運也不受影響。

南區資源回收廠貯坑料位高又封閉，大火延燒近14小時才獲控制。記者郭韋綺／翻攝
南區資源回收廠貯坑料位高又封閉，大火延燒近14小時才獲控制。記者郭韋綺／翻攝
南區資源回收廠貯坑料位高又封閉，大火延燒近14小時才獲控制。記者郭韋綺／翻攝
南區資源回收廠貯坑料位高又封閉，大火延燒近14小時才獲控制。記者郭韋綺／翻攝

廢棄物 春節 火災 環保局

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