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影／新北16歲詐欺車手見警躲廁所被揪出 原來已是老手
新北市1名16歲少年詐騙車手，前天在泰山區某超商ATM領錢遇到警察，倉皇躲進廁所滅證，片刻之後猜想警察已經離開，開門赫見警員站在眼前。他身上被搜出4張提款卡和現金2萬多元，立刻被上銬逮捕。
林口警分局泰山分駐所員警前天下午5時許，進入辭修路某超商巡簽時，發現少年在ATM操作許久，形跡可疑。少年亦察覺被盯上，慌慌張張躲進廁所，把2張金融卡沖進馬桶滅證。
片刻之後有人敲門，少年以為是其他客人想上廁所、猜測警察也許已經離開，未料一開門就看見員警站在門邊。後來少年身上被搜出現金2萬6千元、金融提款卡4張、手機1支，坦承自己是詐騙集團提款車手。
經查，少年目前從高中休學，為了輕鬆賺錢當詐欺提款車手，已經在新北市各地提款上百次，警詢後被依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地方法院少年法庭。
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