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高雄公寓過年前裝潢引火警…雲梯車升空救火 住戶衣物燒光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

年節前夕不少家戶會裝潢好過年，高市九如二路某公寓5樓頂樓加蓋的住戶今天上午10時許因裝潢不慎火花引發失火，火煙從樓頂竄出，消防局獲報出動12車31人灌救，搭雲梯車射水救火，火勢於33分鐘內撲滅，幸僅房間衣物被燒毀。

高雄市三民區九如二路一棟舊公寓5樓鐵皮屋加蓋處，今天上午10時許發生火警，煙霧從頂樓向上竄出，消防局獲報出動12車31人前往搶救；到達時發現5樓外觀有煙冒出，立即布水線搶救，所幸當下無人受傷受困。

消防員在現場坐上雲梯車，從高空處射水線滅火，火勢於33分鐘後撲滅，5樓房間衣服雜物被燒毀；據了解，起火原因疑係裝潢施工不慎所引起火花釀災，詳細起火原因由火調科調查。

高市九如二路某公寓5樓頂樓加蓋的住戶今天上午10時許因裝潢不慎火花引發失火，火煙從樓頂竄出，消防員搭雲梯車射水救火，警方到場實施交管。記者石秀華／翻攝
高市九如二路某公寓5樓頂樓加蓋的住戶今天上午10時許因裝潢不慎火花引發失火，火煙從樓頂竄出，消防員搭雲梯車射水救火，警方到場實施交管。記者石秀華／翻攝
高市九如二路某公寓5樓頂樓加蓋的住戶今天上午10時許因裝潢不慎火花引發失火，火煙從樓頂竄出，消防員搭雲梯車射水救火。記者石秀華／翻攝
高市九如二路某公寓5樓頂樓加蓋的住戶今天上午10時許因裝潢不慎火花引發失火，火煙從樓頂竄出，消防員搭雲梯車射水救火。記者石秀華／翻攝

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