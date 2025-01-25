彰化透天厝火警…愛家領班無奈與子偕亡、妻女仍與死神拔河

彰化市全福街本月23日清晨發生的住宅火警造成2死3傷，其中鐘姓男子一家，父子雙亡、母女命危，母女經兩天搶救，昏迷指數仍維持3分；鐘男是彰化南瑤宮整修工程工地領班，同事說，他很愛妻兒，有時會全家到工地或者聚餐，如今一家遭逢火劫，令人不捨，

發生火警的這棟透天厝屋主是徐姓女子，同住的是4樓的32徐姓兒子外，34歲的女兒、28歲的鐘姓女婿及3歲外孫、7個月大的女嬰共住二樓後方房間。火警發生時，造成鐘男一家相擁在一起，被救下來後，鐘男及兒子均送醫不治，妻子與女兒昏迷指數都是3，仍在醫院與死神拔河。

鐘男的徐姓妻子由彰化秀傳醫院收治，院方表示，徐女的昏迷指數仍是3，院方昨天已為徐女已做了一次高壓氧，預計下周一會再做一次；另受嗆傷的徐男也仍住院治療中。

鐘男的7個月大女兒則由彰化基督教醫院搶救，彰基表示，女嬰的昏迷指數仍是3分，昨晚血壓與心跳偏高，目前藥物控制中，持續監測酸鹼與電解質不平衡問題。

遭到死劫的28歲鐘男，是正在辦理的彰化南瑤宮整修工程的工地領班，對於他一家的慘況，彰化市公所寺廟室人員都十分同情，並提供相關的幫助，也希望他的妻女能早日康復。

據了解，在一樓火勢初起時，鐘男初步滅火失敗，衝回到二樓企圖回房間救妻兒，但屋內玻璃窗破裂，導致濃煙灌入房間。消防人員破壞房門進入時，一家四口相擁在床沿靠窗角落，令人鼻酸。

鐘男的同事說，鐘平時工作認真，與同事相處融洽，他在工餘時，有時一家會帶到工地，也會參加聚餐，大家都有他很愛印象，與對兒女的疼愛，才會奮不顧身重返火場救妻兒，卻不幸遭受死劫。