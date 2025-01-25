影／年前大火…花蓮玉里3棟日式老屋燒毀

花蓮玉里鎮西邊街連棟木造的日式舊警用宿舍，昨天傍晚突然起火，火勢蔓延迅速，連燒3棟，花蓮縣消防局出動17車、20人前往撲救，約1個小時撲滅，幸好已無人居，沒有人員傷亡，起火原因正調查中。

花蓮縣消防局昨天傍晚5時39分接到民眾打電話報案，玉里鎮西邊街有房子失火，玉里、東里、卓溪、三民、觀音、富里、瑞穗、富源等分隊一共出動17車20名警消前往灌救，因現場都是木造平房，屋內也堆積很多雜物，消防人員抵達時已全面燃燒，一直到晚間6時14分才控制火勢，晚間6時43分撲滅。

附近民眾表示，該處是日據時期的警察宿舍，已經閒置5年，3間目前都沒有居住，只有一間屋主在外地居住，偶爾才回來查看，另外兩間則是堆放雜物。

消防局表示，現場有3棟燒毀，其中兩棟全毀、一棟半毀，燃燒面積約750平方公尺，財物損失還在估算，也正釐清起火原因。