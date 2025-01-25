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影／車禍影像曝光！苗栗頭份中華路汽機車碰撞 騎士被撞飛送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

38歲朱姓男子昨天下午駕駛BMW轎車行經頭份市中華路時，疑似未禮讓直行的機車，違規跨越槽化線左轉，雙方發生碰撞，28歲的徐姓機車騎士被撞飛，受傷送醫，發生事故的影像今天曝光， 肇事責任和原因待警方調查釐清。

苗栗縣消防局昨天下午1點多接獲通報，頭份市中華路、興隆路一段17巷路口發生車禍，救護人員趕往現場，將受傷的機車騎士送醫，傷者下巴、右手手指、手背撕裂傷以及後腰部疼痛，送醫縫合傷口並觀察。

警方初步調查，車禍發生時，朱姓男子由北往南沿中華路行駛，要左轉進入興隆路17巷路口時違規跨越槽化線，與由南往北直行的徐姓機車騎士發生碰撞，雙方都未酒駕，但駕車的朱姓男子違規跨越槽化線左轉，將依道路交通安全管理處罰條例開單告發，可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方呼籲駕駛人行經路口，轉彎車應禮讓直行車並減速依標誌、標線行駛，以免發生交通事故

苗栗縣頭份市中華路、興隆路一段17巷路口昨天下午發生汽、機車碰撞事故，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市中華路、興隆路一段17巷路口昨天下午發生汽、機車碰撞事故，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市中華路、興隆路一段17巷路口昨天下午發生汽、機車碰撞事故，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市中華路、興隆路一段17巷路口昨天下午發生汽、機車碰撞事故，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供

交通事故 機車騎士 頭份

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