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影／過年垃圾量大…高雄資源回收廠起火 開挖仍有餘火恐要再燒2天
高雄市環保局南區資源回收廠昨晚發生火警，大火延燒垃圾儲坑的垃圾，直到今天上午9時許，消防局表示已控制火勢。不過，由於儲坑深度不淺，須以挖土機開挖表層已滅火的垃圾，一開挖後仍出現餘火續燒，消防人員估計至少2天才能完全滅火。
高雄市小港區北林路的環保局南區資源回收廠，昨晚7時10分許，垃圾車運垃圾進廠，將垃圾倒入儲坑後，儲坑突然起火燃燒，火勢延燒各個儲坑，火勢一發不可收拾。
消防局接獲南區資源回收廠求助，出動人員接力滅火，直到今天已出動33車81人，以及6輛消防機械人在廠內儲坑外灌水戒備，未傳出傷亡。
據了解，昨晚消防隊先讓濃煙以廠內通風口及煙囪自然排煙，但由於南區資源回收廠垃圾儲坑面積大，儲坑有2萬1600立方公尺，廠內濃煙密布，部分儲坑閘門遭大火燒毀自動開門系統，排煙灌水皆不易，後來回收廠打開其他可自動控制的閘門，並由挖土機破壞無法自動開啟的閘門，消防隊才能大量灌水搶救。
可是，回收廠在起火後濃煙密布、高溫灼熱，消防隊只好登上回收廠樓頂，破壞採光罩，讓廠內大量濃煙可以較快速度排煙，並以挖土機破壞故障閘門，由消防機器人及分批消防隊員，在儲坑灌水，才在今天上午9時5分控制火勢。
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