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消防車自撞害替代役工程師重傷 台中消防局國賠403萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

洪姓工程師在台中市消防局溪南分隊服替代役時，蔡姓隊員開消防車載他出勤途中自撞電線桿，釀洪男多處骨折、步行障礙，洪及父母一共對消防局求償1322萬元；法院審酌相關情狀，判台中市消防局國賠洪男403萬元，洪父母求償部分駁回，可上訴。

洪男控訴，2022年1月17日在溪南分隊服役時，蔡姓隊員駕駛消防車載他外出執勤，上午11點多行經霧峰區五福西路因蔡不慎擦撞電線桿，自己坐在右前座因撞擊骨盆、胸椎等多處骨折及脫臼，甚至釀步行障礙，勞動力減損達17％。

洪男依醫藥費、工作損失、精神損害，主張損害1022萬元，其父母也因兒子重傷，需永久照顧飽受勞苦，各主張150萬元精神撫慰金，3人一共向台中市消防局求償1322萬元。

台中市消防局就洪男主張費用、薪資證明爭執，也認為他求償精神撫慰金過高，並表示洪已領強制汽車責任險理賠、役政署給付醫療費，還有義消、協勤民力及台中市消防協會給付的慰問金，一共43萬2215元，均應自其求償金額扣除，另其父母求償不符民法規定。

台中地院查，洪男主張台中市消防局公務員執勤時，因過失行為致生事故，洪求償有理由，審酌他勞動力減損達17％，依年紀計算損失金額達161萬3692元、看護費140萬元，不能工作損失43萬元。

法院也審酌，洪男碩士肄業，曾擔任工程師，受傷其精神、肉體都蒙受痛苦，考量後認定精神撫慰金以30萬元適當，加減相關費用等，一共判台中市消防局國賠403萬147元；洪男父母求償部分無理由，判處駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中市 國賠

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