影／高雄男捧300萬面交短髮男車手 警逮人發現是長髮美女

陳姓男子退休後賦閒在家，去年8月間落入假投資陷阱，以為投資股票獲高利潤，被詐團引誘加碼，陸續將共計300萬元退休金面交給一名短髮男子，因無法出金始知受騙報警；警方1月22日前往拘提時，赫見謝姓男車手竟是長髮美女變裝所為。

湖內分局阿蓮分駐所於去年8月接獲陳姓男子（65歲）報案，指稱他在臉書上看到投資股票的訊息，點入連結後被詐騙集團誘導，加LINE好友並下載不明APP，依對方指令操作股票，由於帳面上有獲利，加碼投資100萬元。

陳男出示和詐團手機聊天訊息，指在詐團遊說之下，一口氣加碼買28張股票，隨後和一名短髮男車手相約陸續面交共計300萬，因無法出金後才驚覺遭詐騙。

警方獲報成立專案小組追查，並報請橋頭地檢署指揮偵辦；警方擴大調閱陳男和男車手面交的中正路附近周圍的監視器，發現車手取款前後均搭乘同一輛轎車上下車，去年11月通知轎車陳姓車主（50歲）到案說明。

據了解，車主稱因喜歡一名謝姓女子（20歲），當天只是載她前往現場，不知謝女是車手，警方得知短髮男車手竟是女兒身，循線追查，查出謝女住在阿蓮區忠孝路，今年1月22日上午9時許，將謝女拘提到案。

長相柔美的謝女落網時，從短髮男子變為接髮的長髮美女，警方研判謝為了躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款。