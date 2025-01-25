快訊

千萬富翁是你嗎？11-12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

影／高雄男捧300萬面交短髮男車手 警逮人發現是長髮美女

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子退休後賦閒在家，去年8月間落入假投資陷阱，以為投資股票獲高利潤，被詐團引誘加碼，陸續將共計300萬元退休金面交給一名短髮男子，因無法出金始知受騙報警；警方1月22日前往拘提時，赫見謝姓男車手竟是長髮美女變裝所為。

湖內分局阿蓮分駐所於去年8月接獲陳姓男子（65歲）報案，指稱他在臉書上看到投資股票的訊息，點入連結後被詐騙集團誘導，加LINE好友並下載不明APP，依對方指令操作股票，由於帳面上有獲利，加碼投資100萬元。

陳男出示和詐團手機聊天訊息，指在詐團遊說之下，一口氣加碼買28張股票，隨後和一名短髮男車手相約陸續面交共計300萬，因無法出金後才驚覺遭詐騙。

警方獲報成立專案小組追查，並報請橋頭地檢署指揮偵辦；警方擴大調閱陳男和男車手面交的中正路附近周圍的監視器，發現車手取款前後均搭乘同一輛轎車上下車，去年11月通知轎車陳姓車主（50歲）到案說明。

據了解，車主稱因喜歡一名謝姓女子（20歲），當天只是載她前往現場，不知謝女是車手，警方得知短髮男車手竟是女兒身，循線追查，查出謝女住在阿蓮區忠孝路，今年1月22日上午9時許，將謝女拘提到案。

長相柔美的謝女落網時，從短髮男子變為接髮的長髮美女，警方研判謝為了躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款。

據查，謝女稱因缺錢才當車手，取款10餘次，獲報酬15萬元；警詢後，被依詐欺、違反洗錢防制法移送橋頭地檢署偵辦，因坦承犯案獲交保候傳。

高市謝姓女車手為躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款（紅圈處）；落網時刻意接髮變長髮女。記者石秀華／翻攝
高市謝姓女車手為躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款（紅圈處）；落網時刻意接髮變長髮女。記者石秀華／翻攝
高市謝姓女車手為躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款（紅圈處）；落網時刻意接髮變長髮女。記者石秀華／翻攝
高市謝姓女車手為躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款（紅圈處）；落網時刻意接髮變長髮女。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子落假投資陷阱，向警方出示和詐團手機聊天訊息，在詐團遊說下，買28張股票，結果遭詐300萬。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子落假投資陷阱，向警方出示和詐團手機聊天訊息，在詐團遊說下，買28張股票，結果遭詐300萬。記者石秀華／翻攝
高市謝姓女車手為躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款；1月22日落網時刻意接髮變長髮女。記者石秀華／翻攝
高市謝姓女車手為躲避警方查緝，刻意掩飾身分，剪成短髮，身穿黑衣、黑褲及球鞋，打扮成潮男的模樣取款；1月22日落網時刻意接髮變長髮女。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

《單身即地獄4》長髮男陸俊諝反差感令人心動！關於他的7件事一次看：短髮也超帥

詐團得手1053萬自導自演假車禍 被害人秒回：不可能

吉伊卡哇25日登陸高雄 高雄50家旅宿搶商機

詐團利誘金門民眾赴本島跨海取款 警逮3嫌羈押

相關新聞

彰化透天厝火警…愛家領班無奈與子偕亡、妻女仍與死神拔河

彰化市全福街本月23日清晨發生的住宅火警造成2死3傷，其中鐘姓男子一家，父子雙亡、母女命危，母女經兩天搶救，昏迷指數仍維...

影／過年垃圾量大…高雄資源回收廠起火 開挖仍有餘火恐要再燒2天

高雄市環保局南區資源回收廠昨晚發生火警，大火延燒垃圾儲坑的垃圾，直到今天上午9時許，消防局表示已控制火勢。不過，由於儲坑...

影／新北16歲詐欺車手見警躲廁所被揪出 原來已是老手

新北市1名16歲少年詐騙車手，前天在泰山區某超商ATM領錢遇到警察，倉皇躲進廁所滅證，片刻之後猜想警察已經離開，開門赫見...

高雄公寓過年前裝潢引火警…雲梯車升空救火 住戶衣物燒光

年節前夕不少家戶會裝潢好過年，高市九如二路某公寓5樓頂樓加蓋的住戶今天上午10時許因裝潢不慎火花引發失火，火煙從樓頂竄出...

影／年前大火…花蓮玉里3棟日式老屋燒毀

花蓮玉里鎮西邊街連棟木造的日式舊警用宿舍，昨天傍晚突然起火，火勢蔓延迅速，連燒3棟，花蓮縣消防局出動17車、20人前往撲...

影／車禍影像曝光！苗栗頭份中華路汽機車碰撞 騎士被撞飛送醫

38歲朱姓男子昨天下午駕駛BMW轎車行經頭份市中華路時，疑似未禮讓直行的機車，違規跨越槽化線左轉，雙方發生碰撞，28歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。