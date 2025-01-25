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青少年寒假交通違規頻繁 取締3天「未戴安全帽」最多達91件

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

寒假來臨，為了加強青少年交通安全，屏東縣警察局從22日起展開「青少年違規取締專案」，針對無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛及未依規定兩段式左轉等易肇事違規行為，全面加強執法，3天就取締了184件違規，其中以未戴安全帽最多。

縣警局統計，截至24日屏東縣共取締青少年無照駕駛56件、未戴安全帽91件、闖紅燈24件、逆向行駛4件、未依規定兩段式左轉9件。而今年1月青少年交通事故，造成82人受傷，與去年同期相比，增加14人。

縣警局表示，青少年無照駕駛或危險駕車，不僅反映對交通法規認知不足，更因駕駛經驗缺乏，面對突發狀況時常難以妥善應對，易引發嚴重事故。這次專案勤務以青少年易肇事的違規行為為執法重點，希望藉由全面加強執法，有效遏止青少年交通違規行為並降低事故發生率。

針對無照駕駛者，警方除依法處6000元至2萬4000元罰鍰，及要求參加交通安全講習外，若家長未盡勸阻責任，亦將吊扣車輛牌照一個月。縣警局提醒家長應加強關注子女寒假期間的交通安全，避免遺憾事故發生。

警察局長戴台㨗呼籲，家長及青少年要自覺遵守交通法規，共同營造安全、友善的道路環境，確保寒假行車安全，為每位青少年保護未來的希望。

屏東縣警察局從22日起展開「青少年違規取締專案」。圖／警方提供
屏東縣警察局從22日起展開「青少年違規取締專案」。圖／警方提供
屏東縣警察局從22日起展開「青少年違規取締專案」。圖／警方提供
屏東縣警察局從22日起展開「青少年違規取締專案」。圖／警方提供

交通事故 交通違規 安全帽 屏東縣

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