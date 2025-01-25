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春節連假首日…淡水9旬翁疑闖紅燈過馬路被撞 送400公尺外醫院仍不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

今天是春節連假首日，新北市淡水區捷運竹圍站前方，清晨發生死亡車禍，1名94歲老翁疑似闖紅燈過馬路被廂型小貨車撞上，送醫不治。貨車當時是綠燈直行，但司機仍將依過失致死罪嫌移送地檢署。

時間是清晨5時04分，天還未亮且下小雨，52歲游姓男子駕駛小貨車載水果準備去市場做生意，行經捷運站前民權路與民族路口往淡水方向，撞上徒步穿越馬路的94歲李姓老翁。

老翁頭部等多處受傷，當場失去生命徵象，救護車趕抵緊急實施CPR（心肺復甦術），就近送抵相距僅400公尺的淡水馬偕醫院，急救到清晨6時許仍宣告不治。

警方到場採證，游姓駕駛沒有飲酒，行車記錄器顯示當時貨車是綠燈直行，老翁未走斑馬線且疑似闖紅燈，詳細肇事原因及責任歸屬尚待進一步調查釐清，游姓駕駛警詢後將依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市淡水區捷運竹圍站前方，今天清晨發生死亡車禍，1名94歲老翁疑似闖紅燈過馬路被廂型小貨車撞上，送醫不治。貨車當時是綠燈直行，但司機仍將依過失致死罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區捷運竹圍站前方，今天清晨發生死亡車禍，1名94歲老翁疑似闖紅燈過馬路被廂型小貨車撞上，送醫不治。貨車當時是綠燈直行，但司機仍將依過失致死罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區捷運竹圍站前方，今天清晨發生死亡車禍，1名94歲老翁疑似闖紅燈過馬路被廂型小貨車撞上，送醫不治。貨車當時是綠燈直行，但司機仍將依過失致死罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區捷運竹圍站前方，今天清晨發生死亡車禍，1名94歲老翁疑似闖紅燈過馬路被廂型小貨車撞上，送醫不治。貨車當時是綠燈直行，但司機仍將依過失致死罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝

車禍 闖紅燈 馬偕醫院

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