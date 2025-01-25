影／單親媽兼職跑外送遭逆向奧迪車撞死 身後留3子
桃園市八德區長興路本月22日下午發生死亡車禍，曾姓女外送員行經677巷口，突遭一路逆向高速行駛的白色奧迪A1撞上，當場人車噴飛另波及路旁停放轎車，曾女送醫不治，謝姓駕駛酒測值0依過失致死罪送辦，檢方複訊諭令2萬元交保，肇事責任待釐清。
八德交通分隊長陳建名說明，這起事故發生在下午2點6分，47歲女外送員騎著機車緩慢往八德方向行進，卻在行經長興路673號前，突然遭對向要往中壢方向，卻違規逆向行駛的28歲謝男駕駛的奧迪小跑車撞上，外送員人車噴飛，車體斷裂、零件散落一地、粉紅色外送箱掉落，並波及路邊2輛停放的汽車。
曾女經緊急送醫急救後傷重不治，肇禍的謝姓男子現場酒測值為0，也採集尿液檢測無毒品反應，詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲，駕駛車輛上路，務必遵守交通規則，維護道路交通安全。
事件遭路過民眾PO在地方粉絲專頁「內壢大小事」經轉PO「記憶八德」，引起熱烈討論，有網友表示「那邊經常有直接逆向行駛的人」、「平常怪路太小會塞車，結果常發生不守交通規則，發生車禍造成嚴重死傷大塞車」，也有人提醒「年關將近，希望車速慢一點，保平安」、「趕時間搶快很容易出事」、「長興路和新興路真的超危險，一堆試車員跟賽車手」。
有網友案發當天下午5點留言「他前面還撞一台車也是誇張」，釣出被撞女車主於周四上午10點留言「我就是被他撞到的第一台車（我還開車呢）撞到我之後他沒有停還繼續加速往前開，又發生這起一死一傷車禍，他是撞暈了才停下車，他不是超車是超速失控的狀態」。
另有認識這名女外送員並很熟的網友也留言，表示被害女子是名很開朗的外送大媽，白天在做外送，晚上在物流公司上班，為了就是多賺一點錢養活小孩，肇事的駕駛就這樣在過年前又害了一個家庭；直指曾女是個很開朗又負責任的媽媽，還有三個小孩要扶養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言