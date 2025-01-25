影／單親媽兼職跑外送遭逆向奧迪車撞死 身後留3子

桃園市八德區長興路本月22日下午發生死亡車禍，曾姓女外送員行經677巷口，突遭一路逆向高速行駛的白色奧迪A1撞上，當場人車噴飛另波及路旁停放轎車，曾女送醫不治，謝姓駕駛酒測值0依過失致死罪送辦，檢方複訊諭令2萬元交保，肇事責任待釐清。

八德交通分隊長陳建名說明，這起事故發生在下午2點6分，47歲女外送員騎著機車緩慢往八德方向行進，卻在行經長興路673號前，突然遭對向要往中壢方向，卻違規逆向行駛的28歲謝男駕駛的奧迪小跑車撞上，外送員人車噴飛，車體斷裂、零件散落一地、粉紅色外送箱掉落，並波及路邊2輛停放的汽車。

曾女經緊急送醫急救後傷重不治，肇禍的謝姓男子現場酒測值為0，也採集尿液檢測無毒品反應，詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲，駕駛車輛上路，務必遵守交通規則，維護道路交通安全。

事件遭路過民眾PO在地方粉絲專頁「內壢大小事」經轉PO「記憶八德」，引起熱烈討論，有網友表示「那邊經常有直接逆向行駛的人」、「平常怪路太小會塞車，結果常發生不守交通規則，發生車禍造成嚴重死傷大塞車」，也有人提醒「年關將近，希望車速慢一點，保平安」、「趕時間搶快很容易出事」、「長興路和新興路真的超危險，一堆試車員跟賽車手」。

有網友案發當天下午5點留言「他前面還撞一台車也是誇張」，釣出被撞女車主於周四上午10點留言「我就是被他撞到的第一台車（我還開車呢）撞到我之後他沒有停還繼續加速往前開，又發生這起一死一傷車禍，他是撞暈了才停下車，他不是超車是超速失控的狀態」。