高雄小港南區資收廠大火！這幾區別外出 市府指疑民眾亂丟餘燼廢棄物

高雄市小港區南區資源回收廠今晚發生火警，疑因民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，引發貯坑起火燃燒，環保局立即通知消防隊前往救火，因廠內貯坑料位過高，火勢不易撲滅，仍在搶救中。

環保局指出，今晚1輛清潔隊垃圾車疑遭民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，該車晚間7時6分抵達南區資源回收廠傾倒垃圾後，引發火災，立即通報消防隊滅火，火勢仍在搶救中，已啟動垃圾調度作業，各區垃圾收運正常。

環保局示警，目前風向為偏西北風，導引汙染物向東南傳遞，空氣品質受影響區域：大寮區、林園區、小港區，下風處須留意可能受異味影響，提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出請戴好口罩。環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。

環保局呼籲，民眾年終大掃除期間，應將鋰電池及行動電源交付資收車或超商，高壓瓶罐如瓦斯罐等排空後交付資收車，粉狀物如奶粉加水後廚餘回收，香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車，瓦斯桶滅火器交付原購買店家回收，勿將餘燼、易燃廢棄物或爆裂物丟入垃圾車，以確保焚化廠安全操作及民眾及清潔隊員的安全。