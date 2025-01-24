快訊

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄小港南區資收廠大火！這幾區別外出 市府指疑民眾亂丟餘燼廢棄物

聯合報／ 記者郭韋綺林保光王昭月／高雄即時報導

高雄市小港區南區資源回收廠今晚發生火警，疑因民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，引發貯坑起火燃燒，環保局立即通知消防隊前往救火，因廠內貯坑料位過高，火勢不易撲滅，仍在搶救中。

環保局指出，今晚1輛清潔隊垃圾車疑遭民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，該車晚間7時6分抵達南區資源回收廠傾倒垃圾後，引發火災，立即通報消防隊滅火，火勢仍在搶救中，已啟動垃圾調度作業，各區垃圾收運正常。

環保局示警，目前風向為偏西北風，導引汙染物向東南傳遞，空氣品質受影響區域：大寮區、林園區、小港區，下風處須留意可能受異味影響，提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出請戴好口罩。環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。

環保局呼籲，民眾年終大掃除期間，應將鋰電池及行動電源交付資收車或超商，高壓瓶罐如瓦斯罐等排空後交付資收車，粉狀物如奶粉加水後廚餘回收，香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車，瓦斯桶滅火器交付原購買店家回收，勿將餘燼、易燃廢棄物或爆裂物丟入垃圾車，以確保焚化廠安全操作及民眾及清潔隊員的安全。

高雄市環保局南區資源回收廠今晚發生火警。記者林保光／翻攝
高雄市環保局南區資源回收廠今晚發生火警。記者林保光／翻攝
高雄市小港區南區資源回收廠今晚發生火警，環保局呼籲大寮區、林園區、小港區居民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。圖／環保局提供
高雄市小港區南區資源回收廠今晚發生火警，環保局呼籲大寮區、林園區、小港區居民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。圖／環保局提供

垃圾車 廢棄物 火災 環保局 資源回收

延伸閱讀

影／高雄小港南區資源回收廠大火 警消擊破儲坑警戒門佈水線灌救

高雄環保局資源回收廠傳火警 疑垃圾夾帶電池起火

春節9天氣象預報 台南小年夜、除夕有寒流強風夾帶境外汙染

吉伊卡哇25日登陸高雄 高雄50家旅宿搶商機

相關新聞

住宅店面密集！彰化市中心暗夜惡火緊鄰小學 濃煙竄天畫面曝光

彰化縣彰化市民生路402巷今天晚間9點多發生火警，由於是在住宅店面密集的市中心，又緊鄰民生國小，且大量濃煙往上竄，相當嚇...

高雄小港南區資收廠大火！這幾區別外出 市府指疑民眾亂丟餘燼廢棄物

高雄市小港區南區資源回收廠今晚發生火警，疑因民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，引發貯坑起火燃燒，環保局立即通知消防隊前往...

高雄資源回收廠火警 環保局示警這3區會受異味影響

高雄市環保局南區資源回收廠今晚發生火警，火苗在焚化爐爐坑中延燒，爐門只開1個門，其餘爐門無法開啟，濃煙自煙囪大量隨風往東...

影／高雄小港南區資源回收廠大火 警消擊破儲坑警戒門佈水線灌救

高市小港區南區資源回收廠火警今天晚間7時突然起火延燒，小港廠負責林園、大寮，小港及苓雅部分區域垃圾收取，單日收取380幾...

林葉亭失智父失蹤9天無音訊 警消搜救動能將降載

造型達人林葉亭的85歲失智父親16日離家失蹤，北市警消獲報後啟動搜索行動，9天共出動消防和義消人員432人次，今天還遠赴...

愛上已婚女…男子探病遭攔暴怒 醫院亮槍遭警活逮

余男因追求心儀的女性友人因病住院，前往探視遭拒，當場暴怒涉嫌在醫院大門口掏槍揮舞大聲叫囂，嚇壞前往看病就醫民眾，醫院志工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。