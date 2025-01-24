高雄資源回收廠火警 環保局示警這3區會受異味影響
高雄市環保局南區資源回收廠今晚發生火警，火苗在焚化爐爐坑中延燒，爐門只開1個門，其餘爐門無法開啟，濃煙自煙囪大量隨風往東南方向吹，環保局已在網路發布示警，要高雄小港、大寮、林園等區，注意異味影像。
高雄市環保局南區資源回收廠位在小港區北林路，今晚7時10分許，垃圾車運垃圾進廠，倒入焚化爐爐坑後，焚化爐坑突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，雖然也燒垃圾，但無法控制火勢延燒。
消防局接獲南區資源回收廠求助，出動24車50人進廠布水線，並由4台消防機器人在廠內滅火。
初步了解，疑一般垃圾夾雜電池，載運進焚化爐後引起火警，目前未傳出傷亡。
高雄市長陳其邁獲悉資源回收廠發生火警，今晚9時許也趕到焚化廠坐鎭，表示無法進場的垃圾，將改送往岡山、仁武資源回收廠焚燒。
環保局在網路以「火警通報」示警，表示汙染物隨西北風往東南傳遞，預估影響範圍包括高雄市小港、大寮、林園等區，要民眾注意意異味影響。
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