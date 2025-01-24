快訊

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

影／高雄小港南區資源回收廠大火 警消擊破儲坑警戒門佈水線灌救

聯合報／ 記者郭韋綺林保光王昭月／高雄即時報導

高市小港區南區資源回收廠火警今天晚間7時突然起火延燒，小港廠負責林園、大寮，小港及苓雅部分區域垃圾收取，單日收取380幾噸，目前起火原因不明，儲坑擴大延燒，正設法破門布設水線，火勢尚未完全控判。市長陳其邁晚間9時已趕到焚化廠坐鎭，無法進廠的垃圾，已更改路線改往岡山、仁武垃圾焚化廠焚燒。

環保局副局長黃世宏表示，7點6分時，有一台清潔隊壓縮車傾倒垃圾進儲坑時，突然起火燃燒，儲坑都是滿的，火勢難以控制，煙霧狀況導致能見度不佳，看不見火勢有波及到其他部分，將警戒門擊破布水線灌救，火勢已延燒2個多小時，仍在未獲得控制，不過所幸未有人員傷亡。

目前小港四爐，一爐壞掉整修中，量能原就緊迫，加上春節將屆，垃圾量激增，已緊急調度垃圾收運路線克服。

警消表示，今晚7時10分獲報，南區資源回收廠區突然起火，出動24車50人，布水線進廠，並由4台消防機器人進入廠內滅火。

廠內垃圾焚化爐燃燒坑起火延燒，消防隊正射水搶救，初步了解，疑有一般垃圾夾雜電池，載運進焚化爐後引起火警，目前未傳出傷亡，確實起火原因需再調查釐清。

高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供
高雄小港南區資源回收廠大火，警消佈水線灌救。圖／讀者提供

焚化爐 資源回收

延伸閱讀

高雄環保局資源回收廠傳火警 疑垃圾夾帶電池起火

台中小提燈高雄人先拿到 市府：酌量提供城市行銷

恐怖火警！台中龍井空地1男遭火噬 撲滅火勢已成焦屍

青頭潛鴨現蹤高雄茄萣濕地 每年來台度冬不到10隻

相關新聞

住宅店面密集！彰化市中心暗夜惡火緊鄰小學 濃煙竄天畫面曝光

彰化縣彰化市民生路402巷今天晚間9點多發生火警，由於是在住宅店面密集的市中心，又緊鄰民生國小，且大量濃煙往上竄，相當嚇...

高雄小港南區資收廠大火！這幾區別外出 市府指疑民眾亂丟餘燼廢棄物

高雄市小港區南區資源回收廠今晚發生火警，疑因民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，引發貯坑起火燃燒，環保局立即通知消防隊前往...

高雄資源回收廠火警 環保局示警這3區會受異味影響

高雄市環保局南區資源回收廠今晚發生火警，火苗在焚化爐爐坑中延燒，爐門只開1個門，其餘爐門無法開啟，濃煙自煙囪大量隨風往東...

影／高雄小港南區資源回收廠大火 警消擊破儲坑警戒門佈水線灌救

高市小港區南區資源回收廠火警今天晚間7時突然起火延燒，小港廠負責林園、大寮，小港及苓雅部分區域垃圾收取，單日收取380幾...

林葉亭失智父失蹤9天無音訊 警消搜救動能將降載

造型達人林葉亭的85歲失智父親16日離家失蹤，北市警消獲報後啟動搜索行動，9天共出動消防和義消人員432人次，今天還遠赴...

愛上已婚女…男子探病遭攔暴怒 醫院亮槍遭警活逮

余男因追求心儀的女性友人因病住院，前往探視遭拒，當場暴怒涉嫌在醫院大門口掏槍揮舞大聲叫囂，嚇壞前往看病就醫民眾，醫院志工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。