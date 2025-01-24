影／高雄小港南區資源回收廠大火 警消擊破儲坑警戒門佈水線灌救
高市小港區南區資源回收廠火警今天晚間7時突然起火延燒，小港廠負責林園、大寮，小港及苓雅部分區域垃圾收取，單日收取380幾噸，目前起火原因不明，儲坑擴大延燒，正設法破門布設水線，火勢尚未完全控判。市長陳其邁晚間9時已趕到焚化廠坐鎭，無法進廠的垃圾，已更改路線改往岡山、仁武垃圾焚化廠焚燒。
環保局副局長黃世宏表示，7點6分時，有一台清潔隊壓縮車傾倒垃圾進儲坑時，突然起火燃燒，儲坑都是滿的，火勢難以控制，煙霧狀況導致能見度不佳，看不見火勢有波及到其他部分，將警戒門擊破布水線灌救，火勢已延燒2個多小時，仍在未獲得控制，不過所幸未有人員傷亡。
目前小港四爐，一爐壞掉整修中，量能原就緊迫，加上春節將屆，垃圾量激增，已緊急調度垃圾收運路線克服。
警消表示，今晚7時10分獲報，南區資源回收廠區突然起火，出動24車50人，布水線進廠，並由4台消防機器人進入廠內滅火。
廠內垃圾焚化爐燃燒坑起火延燒，消防隊正射水搶救，初步了解，疑有一般垃圾夾雜電池，載運進焚化爐後引起火警，目前未傳出傷亡，確實起火原因需再調查釐清。
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