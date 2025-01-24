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愛上已婚女…男子探病遭攔暴怒 醫院亮槍遭警活逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

余男因追求心儀的女性友人因病住院，前往探視遭拒，當場暴怒涉嫌在醫院大門口掏槍揮舞大聲叫囂，嚇壞前往看病就醫民眾，醫院志工及員見狀急忙報案，轄區警方獲報迅速趕抵，當場壓制逮捕余男並查扣1把空氣槍，警詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送台北檢署偵辦。

「醫院大門口有人持槍鬧事。」新北市新店警方今天下午接獲報案，指稱1名男子持槍在新店慈濟醫院大門口鬧事，轄區江陵派出所大批員警獲報迅速趕抵醫院大門口，見余姓男子（29歲）情緒十分激動站在醫院大門口，當場將人壓制逮捕，並在其隨身揹包裡，搜出一把空氣槍。

據了解，余男因追求心儀的女性友人因病住院，前往探視遭該女婆婆攔阻拒絕，還說，媳婦已是3個孩子的媽，要余男不要再來騷擾，沒想到余男當場暴怒，涉嫌在醫院大門口掏槍揮舞大聲叫囂，嚇壞前往醫院看病就醫民眾，醫院志工及保全員見狀急忙報警求助。警詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送台北檢署偵辦。

余姓男子今天下午涉嫌在新北市新店慈濟醫院大門口亮槍嚇壞人，遭獲報趕來的新店警方當場壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝
余姓男子今天下午涉嫌在新北市新店慈濟醫院大門口亮槍嚇壞人，遭獲報趕來的新店警方當場壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝

婆婆 恐嚇 慈濟

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