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年前荷包大失血 苗栗白牌車違法載客挨罰10萬

中央社／ 苗栗縣24日電

自用車輛違法經營載客小心得不償失，苗栗監理站稽查人員今天會同警方在苗栗高鐵站附近攔檢，查獲1輛「白牌車」非法載客收取新台幣400元車資，依法開單，罰鍰10萬元起跳。

交通部公路局新竹區監理所苗栗監理站表示，下午偕同苗栗縣警察局於苗栗高鐵站附近，針對可疑車輛予以攔檢，發現1輛白色自小客車載客至高鐵站下車，經分別訪談乘客及駕駛，均坦承由頭份市中央路至苗栗高鐵站車資400元，稽查人員當場祭予高額罰單。

苗栗監理站站長周景朗表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照並得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

此外，周景朗說，若有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

周景朗也提醒，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，民眾切勿搭乘違法自用車輛，若事故發生恐求償無門，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

監理站 計程車 高鐵

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