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八里舢舨翻覆被海浪推至林口…2印尼漁工獲救 台籍船長仍失蹤
針對新北市林口海域的舢舨翻覆意外，海巡署第三巡防區指揮部指出，該船是在進入八里下罟子漁港時遭浪襲翻覆，台籍船長仍失蹤，2名獲救的印尼籍漁工已送醫，救援行動持續進行中。
海巡署第三巡防區指揮部是在下午2時許，接獲新北市消防局通報，指稱林口火力發電廠外海發生舢舨漁船翻覆，立即派遣北部分署第八岸巡隊及艦隊分署第二（淡水）海巡隊的PP-3598巡防艇前往協助救援。
救援隊伍趕抵海邊時，舢舨已被浪推至岸際，2名印尼漁工自行攀爬消波塊待援，岸巡及消防人員聯手救上岸到安全處，2人都有失溫的情形但意識清楚，其中1人身上多處輕微擦傷，立即覆蓋毛毯保暖，由救護車送往林口長庚醫院檢查。
據了解，遇險的舢舨是在返程進入八里區下罟子漁港時遭浪襲翻覆，船上3人落海，2名印尼籍漁工和舢舨被東北季風海浪推到5公里外的林口火力發電廠前方岸際，台籍船長下落不明。
救援隊伍一度擔心船長被翻覆的舢舨壓在底下，但搜尋之後並未找到人，目前已擴大搜索範圍，仍全力搜尋失蹤船長。
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