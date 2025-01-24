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台韓檢警偵破跨國運毒案件 南韓大檢察廳寄信感謝

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局駐韓聯絡組去年3月與大韓民國大檢察廳合作，在南韓仁川查獲台灣林姓男子，收受自泰國寄出的航空快遞包裹，包裹內藏約19公斤765.59公克的安非他命；刑事局溯源，查出幕後鄧姓主嫌，去年5月逮捕正要逃往泰國的鄧姓男子，近日南韓大檢察廳寄出感謝信，感謝台灣警方協助配合。

警方指出，42歲綽號「安古」的天道盟太陽會桃園分會鄧姓男子，與妻子涉嫌從事跨國毒品交易，鄧嫌發現南韓安非他命價格，是台灣的數倍到十倍之多，因此吸收吸收弱勢家庭青年至南韓運輸大量毒品牟取暴利。

去年3月，台韓合作在仁川逮捕負責收包裹的林姓男子，刑事局溯源追查，發現鄧嫌涉有重嫌，鄧嫌妻子先一步逃往東南亞藏匿，警方對鄧嫌實施境管，5月鄧嫌搭機要逃往泰國，在機場遭警方攔下，訊問後坦承指揮跨境運輸毒品罪嫌不諱。

台韓除在南韓查扣19公斤安非他命、台灣警方則查扣桃園鄧家萬善爺帽子及服飾、財進大筆1組、電腦2部、現金12萬元、大麻、愷他命等不法贓物。

在韓國被逮的林姓男子，遭韓國法院重判七年有期徒刑，在台灣被逮的鄧姓主嫌，偵查中2期羈押禁見後，桃園地檢署依跨境運輸毒品罪責偵結起訴，現由桃園地方法院裁定審判中第2期羈押禁見審理中。

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刑事局與南韓檢警合作，偵破跨國運毒案件，逮捕幕後主嫌，起獲黑幫表徵衣帽、毒品及不法所得現金。記者廖炳棋/翻攝
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刑事局逮捕跨國運毒案幕後主嫌鄧姓男子（中）。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕跨國運毒案幕後主嫌鄧姓男子（中）。記者廖炳棋/翻攝
南韓寄發感謝信，感謝刑事局破獲台韓跨國運毒案。記者廖炳棋/翻攝
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南韓 桃園地檢署 毒品

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