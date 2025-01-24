詐團得手1053萬自導自演假車禍 被害人秒回：不可能

56歲張姓婦人日前在臉書看到假投資廣告，加入一位LINE自稱「股市講師」的好友，事後陸續投資包括「出金費」共1053萬元，孰料對方卻稱「營業員出車禍無法出金」，張婦詫異回「不可能」並報警，所幸沒有完全撕破臉，警方請張婦配合，先逮捕一名面交車手，再循線帶回4名車手到案，警詢後依詐欺、洗錢罪送辦。

警方公布截圖畫面，只見詐騙集團疑似自導自演、用假照片騙說「出金營業員出車禍」，被害者一分鐘內立刻回「不可能」。

中正一分局忠孝東路派出所3日接獲張婦報案，稱在臉書看到投資廣告，點擊後隨即連動到LINE，加入一位自稱「股市講師」的好友，並應他邀請加入LINE投資群組。

張婦說，後續又聽信犯嫌誘導話術，下載投資APP「盈銓AI智慧」，前後陸續和對方派遣的假營業員5次面交，甚至因巨額提款，被教導臨櫃領現時，行員關懷提問時的應對技巧。

張婦見帳上獲利滿滿想要出金，對方卻供稱要補足驗資金額340萬元才能提領，張婦為了獲利，再湊齊340萬元給對方，卻被回說「派遣的營業員目前出車禍，正在安排救援，會再另外安排出金事宜」。

張婦認為是推託之詞，直接回「不可能」，甚至差點跟對方撕破臉，所幸先至派出所報案詢問，配合員警再面交170萬元，而埋伏警力則在一旁，7日當場逮捕32歲歐姓車手，查扣手機、假合約書及假存款憑證等證物。

警方事後擴大查緝，陸續帶回之前面交過的4名詐欺車手，年紀從30歲到55歲，都供稱「自己只是想賺快錢」，警詢後被依詐欺罪、洗錢罪送辦。