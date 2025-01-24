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辯稱只吸K他命不願下車 警查獲駕駛藏喪屍煙彈及槍枝

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

農曆年節將至，台北市警方加強金融機構提領款及換鈔巡邏密度，台北市內湖警分局文德所、西湖所，22、23日線上巡邏連續查獲槍枝毒品案件，尤其被查獲的嫌疑人，吸食依托咪酯後還駕車，更被查出攜帶槍枝，讓警方捏了一把冷汗。

警方指出，文德派出所副所長陳明昶、警員陳宏凱、鄭名杰，22日晚間6時許，巡邏時發現一名男子在車內吸食可疑煙彈且飄出k味，盤問24歲陳姓男子卻辯稱吸食正常煙彈且拒絕離車受檢。

員警憑經驗識破煙彈應該是列入二級毒品的依托咪酯，陳男質疑只是抽k煙為何要下車，員警立即警告已有事實足認有犯罪之虞且不熄火下車將使用強制力，陳嫌只得認栽交付煙彈及k他命。

警方初步檢驗確為依托咪酯煙彈，過程中員警見陳嫌眼神不斷飄向車內，認為有蹊蹺，依法附帶搜索，在右前座周邊查獲手槍1把及子彈12顆，讓員警捏了一把冷汗，幸好先要求陳嫌離車受檢，全案依毒品、槍砲罪嫌移送偵辦。

西湖所警員謝彥群、李文棟，昨天上午8時許，在堤頂大道一段攔查一部自小客車，車內飄出明顯毒品味道，當場查獲曾姓駕駛與乘客持有安非他命3包、吸食器及依托咪酯煙彈等毒品，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

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台北市內湖警方連續兩天查獲毒品及槍枝，其中陳姓男子在路邊吸食毒品，遭警方查獲依托咪酯煙彈及k他命，更在右前座查獲改造槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市內湖警方連續兩天查獲毒品及槍枝，其中陳姓男子在路邊吸食毒品，遭警方查獲依托咪酯煙彈及k他命，更在右前座查獲改造槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市內湖警方連續兩天查獲毒品及槍枝，其中陳姓男子在路邊吸食毒品，遭警方查獲依托咪酯煙彈及k他命，更在右前座查獲改造槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市內湖警方連續兩天查獲毒品及槍枝，其中陳姓男子在路邊吸食毒品，遭警方查獲依托咪酯煙彈及k他命，更在右前座查獲改造槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市內湖警方連續兩天查獲毒品及槍枝，其中陳姓男子在路邊吸食毒品，遭警方查獲依托咪酯煙彈及k他命，更在右前座查獲改造槍枝。記者廖炳棋/翻攝
台北市內湖警方連續兩天查獲毒品及槍枝，其中陳姓男子在路邊吸食毒品，遭警方查獲依托咪酯煙彈及k他命，更在右前座查獲改造槍枝。記者廖炳棋/翻攝

北市 槍枝 毒品

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