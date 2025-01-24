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磁磚碎裂掉落 北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案了

影／原民大樓磁磚剝落 技師會勘：沒有傾斜

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導

台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天驚傳傾斜，北市府立刻派專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗，警方已先圍起封鎖線。

原住民族語言發展基金會大樓原就與隔壁大樓緊鄰，今天中午發生外牆磁磚剝落，砸毀部分鄰棟大樓的鐵窗，所幸並無造成人員傷亡。

台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落。記者余承翰／攝影
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台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天傳出傾斜，經專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日地震影響，造成外牆磁磚剝落，砸毀鄰棟大樓鐵窗。記者余承翰／攝影
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北市府 原住民族 語言

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