詐團利誘金門民眾赴本島跨海取款 警逮3嫌羈押

金門警方查獲車手頭利用前往金門旅遊機會，認識經濟不佳的金門人後利誘擔任車手，並前往本島面交。警方跨海逮捕周姓車手頭跟2名金門籍車手，並經金檢聲押獲准。

金門縣警察局今天召開記者會說明，周姓車手頭前往金門旅遊期間，經由朋友介紹認識經濟狀況不佳的金門籍陳姓、黃姓民眾，並成功利誘前往本島面交取款，2次共取款新台幣80萬元不法所得。

金門警方獲報後成立專案小組，經擴大調查發現是集團犯罪，蒐證完備後第一波打詐行動於1月13日跨海前往本島拘捕，查獲相關事證，周姓車手頭和陳姓、黃姓車手也被金門地檢署聲押禁見獲准。

警方指出，自打詐儀錶板於去年8月31日公布起至同年12月31日止，經逐月統計分析，金門縣以8月份受理48件、財損金額近3500萬元最多，經力推打詐儀錶板進行宣導各項識詐功能，9至12月受理件數呈現趨緩下降，月平均受理數為29件、財損金額為897.6萬元。

金門縣警察局長黃壬聰表示，打擊詐騙是當前治安工作重中之重，維護治安保障民眾財產安全更是警察責無旁貸的工作，縣警局除成立「金門防詐宣導團」，結合縣府各局處進行聯合實體宣導，更深入社區及利用各公開場合設攤向鄉親進行「165LINE官方帳號」及「打詐儀錶板」推廣宣導。