一騙再騙 男子才出獄2周又扮幣商行騙遭羈押
花蓮縣去年受理詐騙案達1766件，假投資就占3分之1，警方今天宣布破獲一起詐騙案，嫌犯黃姓男子才剛出獄2周，又重施故技，以投資虛擬貨幣賺大錢為餌，全台走透透行騙，被依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，訊後聲押獲准。
28歲的黃姓男子犯案手法，是以網路通訊軟體結識網友，再以「投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利、省去交易稅金」等話術，勸說一起投資虛擬貨幣，待被害人上鉤，他就帶著電子錢包面交兌幣，宛如「行動洗錢機」的詐騙車手。
花蓮警方上月在市區一處停車場逮捕黃男，查扣點鈔機、提款卡及現金52萬6000元等證物，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送花檢。警方查出，黃男因詐欺罪判刑，剛出獄2周，毫無悔意，又以幣商面交的相同手法行騙，檢方偵訊後聲請羈押獲准。
花蓮縣警局分析，去年縣內詐騙案以假投資602件占3成4最多，假網拍購物254件占1成4居次，第三的是ATM解除分期付款 84件，占5%。
警方今天也請來一名受害女子現身說她，她也是遭詐團成員在臉書主動結識，邀請加入line好友聊天，再被誆騙投資虛擬貨幣，共損失5萬1663顆泰達幣，價值達173萬元。
「到府幣商、到府收款都是詐騙」 花蓮縣警察局長陳百祿表示，政府修訂洗錢防制法第6條第4項，未到金管會完成洗錢防制法登記的交易所及個人幣商，不得提供虛擬資產服務，提醒民眾務必注意，警政署「165打詐儀表板」網站有豐富資訊及詐騙手法大公開，民眾可以多加了解。
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