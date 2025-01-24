影／基隆男站在平交道中央！鐵警千鈞一髮拉離「不到1分鐘火車急駛過」

台鐵基隆成功路平交道，因鄰近市場車流跟人潮眾多，昨天上午近6時，一名60多歲男子徘徊，並站平交道正中央不走，保全人員發現馬上通報鐵路警察趕至將他拉離鐵道，僅隔不到1分鐘就有列車急駛而過，及時救援化解危機。

成功路平交道因在三坑站和基隆火車站間，每天進基隆站的火車班次相當頻密，加上旁邊就是市場，人潮很多。昨天上午近6時，一名60多歲男子疑心情不好，多次在平交道來回穿梭，意圖不明，為免發生意外，保全馬上通報鐵路警察趕至處理。

鐵路警察七堵派出所長廖俊德說，昨天上午這男子可能心情不好，來回多次穿越平交道引起保全注意，保全當下立即通報鐵路警察，當下有一輛區間車要通過，相隔不到1分鐘，鐵路警察趕至，將男子拉住，帶離平交道，才沒有被火車撞上，化解危機。

鐵路警察將男子帶回安撫情緒，並通知家屬將他帶回，警方呼籲民眾不要任意進入鐵道範圍內，影響火車通行安全，違者可依違反鐵路法罰鍰1萬至5萬元。

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