「車手頭」金門招攬幫手 赴台助提80萬遭警方成功逮3嫌
金門縣警察局近期成功破獲一起首例誘騙金門人當車手的案件，一名周姓「車手頭」藉金門旅遊之便，誘騙兩名金門男子赴台擔任車手，協助提領犯罪所得80萬元。警方透過深入調查，揭露這是一個組織化詐騙集團的行為。金門縣警局今日召開記者會，宣布跨海成功緝捕周姓主嫌及兩名涉案人，並已經金門地方法院裁定羈押禁見。
黃壬聰於本月16日上任金門縣警察局長，他曾在刑事局擔任副局長，專注於督導打詐業務，本次記者會是他上任後的首次亮相，特別報告了「跨海緝捕車手頭」案件以及金門一月以來的反詐情況。
黃壬聰提到，自去年8月底打詐儀表板正式上線後，金門縣逐月受理的詐騙案件數量和財損金額均明顯下降，去年8月金門受理48件詐騙案件，損失金額高達3500萬元；而9至12月的月平均受理數降至29件，財損金額也降至897.6萬元。他認為，警局積極宣導識詐防詐功能，結合地方政府推動的各項措施，已經逐漸見效。
金湖分局長楊志源表示，這起案件是首例金門人受誘騙當車手，周姓「車手頭」在金門期間，透過朋友介紹，認識住在東半島的陳姓及黃姓男子，兩人因平日打零工為生，經濟困難，接受周某提供的2萬多元花用，並同意赴台協助領取犯罪款項，兩人總共提領80萬元，被害人目前確認均為台灣人，是否有金門當地居民受騙，仍需進一步調查。
金門警方統計顯示，目前金門最常見的詐騙手法依次為，第一名假投資，共6件金額高達915.7萬元。第二名假買家騙賣家，共5件金額117.7萬元。第三名網路購物詐騙，共2件金額4.2萬元。為打擊詐騙，金門警局成立「金門防詐宣導團」，結合縣府各部門，深入社區進行宣導，並透過公開場合推廣「165LINE官方帳號」及「打詐儀表板」，希望加強民眾防詐意識。
黃壬聰強調，縣警局將持續以「打詐」為治安工作的重中之重，全面推展各類防詐措施，並結合全國打詐專案，展現打擊詐欺犯罪的決心。金門警方呼籲民眾提高警覺，對陌生投資或金錢交易保持警戒，避免成為詐騙集團的下一個目標。
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