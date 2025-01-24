彰化透天厝凌晨火災父子雙亡！34歲妻嚴重腦傷「最壞恐植物人」女嬰仍昏迷

彰化市全福街昨天凌晨發生民宅大火造成二死五傷，鐘姓男子一家四口父子雙亡，徐姓妻子與七月大女兒目前昏迷指數3，醫師說，徐女腦部受損嚴重，最嚴重可能會變植物人，醫院仍會用高壓氧持續治療，全力搶救。

彰化市全福街昨天清晨的透天厝火災造成28歲鐘男和三歲兒子嗆傷嚴重身亡，妻子34歲徐女和七個月大女兒送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後徐女和幼女昏迷指數到三，有生命危險，仍在加護病房觀察，徐弟也嗆傷。

屋主徐母原在日本旅遊，連夜趕回，面對女兒和女婿一家四口遭逢不幸相當哀痛，但也堅強說「會呼吸的要先顧好」。

秀傳醫院副院長李佳穎表示，徐小姐昏迷指數仍為3，腦部缺氧比較久，已是深度昏迷，今天上午再為她做電腦斷層檢查後，發現她腦部是嚴重的缺氧性病變，但因她比較年輕，還是會繼續幫她做高壓氧治療繼續搶救，但因腦部受損嚴重，最壞情況也可能會變植物人。

李佳穎說，而嗆傷及一氧化碳中毒逃出的徐弟，在高壓氧治療後恢復良好，應再做二次高壓氧就可以出院回家過年。