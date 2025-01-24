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高雄毒品通緝犯被逮要求抽菸脫逃 警遭記過2支還被送法辦

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄仁武警分局仁美派出所員警今年1月2日深夜在神農路發現一輛轎車懸掛不符車牌，盤查逮獲毒品通緝犯張簡男子並將車查扣，但犯嫌趁抽菸時開自己的車從派出所逃逸，幸2小時後被逮回籠；戒護的張員不僅遭記過2支還因疏縱人犯被送辦。

據了解，這名複姓張簡的男子，因涉毒品案遭判刑2年未到案執行遭通緝，仁武警分局仁美所今年1月2日深夜11時許巡經神農路時，見張簡的轎車懸掛車牌與車型不符，於是上前盤查。

警方核對身分，發現張簡是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，應入監執行2年徒刑卻未到案，將他上銬逮捕；張簡的轎車因使用他車牌照，警方依違反道路交通管理處罰條例第12條規定，處3600元至1萬800元罰鍰，並當場將車輛移置派出所保管並扣繳牌照。

據了解，張簡被逮回派出所後，因夜間不偵訊，留置後，3日上午7時許準備偵訊前，張簡要求警方讓他抽菸，由張姓警員在旁看管，張簡當時趁員警不注意，拿走轎車車鑰匙後火速發動車逃出派出所。

嫌犯脫逃事件茲事體大，分局動員警力，並調閱監視器追查，後發現張簡逃回大寮區住家附近。警方調監視器發現，張簡的轎車停在住家附近空地，曾下車拿東西，之後未再下車。

警方研判張簡躲在車中，趨近轎車搜查，果真發現他人就在車上，當場將他逮捕歸案；警詢後，另依脫逃罪移送橋頭地檢署偵辦。

戒護的張員因疏失不僅遭記過2支還因疏縱人犯被移送法辦；另所長監督不周申誡二次處分。

仁武警分局1月18日甫傳出鳥松分駐所所長清槍時忘記卸彈匣，拉滑套導致槍枝走火遭記小過處分一事，今又傳出毒品通緝犯脫逃被逮回的離譜狀況，開春就傳兩件違規案，讓基層員警議論紛紛。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市仁武警分局傳涉毒品案嫌犯脫逃，幸2小時後被逮回籠。本報資料照
高雄市仁武警分局傳涉毒品案嫌犯脫逃，幸2小時後被逮回籠。本報資料照
高雄市仁武警分局傳涉毒品案嫌犯脫逃，幸2小時後被逮回籠。（示意圖）本報資料照
高雄市仁武警分局傳涉毒品案嫌犯脫逃，幸2小時後被逮回籠。（示意圖）本報資料照

毒品 監視器 通緝

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