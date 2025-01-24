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大安溪橋中午2輛砂石車碰撞 1司機額頭撕裂傷送醫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日上午11時發生兩輛砂石車碰撞事故，54歲的洪姓司機一度受困駕駛座，經消防分隊搶救脫困，送大甲光田醫院就醫後，院方表示洪男就醫時意識清醒，眉毛處有撕裂傷，目前還在檢查中，詳細事故原因有待警方調查釐清。

大甲分局表示，65歲李姓司機駕駛營業用大型曳引砂石車，今天上午10時45分沿北堤東外側快車道行經大安溪橋南下車道時，遇54歲的洪男駕駛開砂石車沿北堤西外側快車道西往東直行，兩車車頭發生碰撞，致洪姓司機受困車頭內，經消防分隊搶救脫困，送大甲光田醫院就醫。兩人酒測值均為0。有路口監視器供參，事故車輛行車影像調閱中。

警方指出，該路段為十字路口，由於洪姓司機駕駛的砂石車頭碰撞李姓司機的砂石車右側車身，碰撞地點在大安溪橋北端，洪姓司機額頭撕裂傷、胸部挫傷送醫，北上車道一度維持1車道通行，中午已順利排除事故車輛，恢復北上全線車道通行，現場有警局路口監視器供參，事故車輛行車影像調閱中。

台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日中午發生一起2輛砂石車碰撞事故，1駕駛受傷送醫。圖／大甲分局提供
台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日中午發生一起2輛砂石車碰撞事故，1駕駛受傷送醫。圖／大甲分局提供
台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日中午發生一起2輛砂石車碰撞事故，1駕駛受傷送醫。圖／大甲分局提供
台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日中午發生一起2輛砂石車碰撞事故，1駕駛受傷送醫。圖／大甲分局提供
台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日中午發生一起2輛砂石車碰撞事故，1駕駛受傷送醫。圖／大甲分局提供
台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日中午發生一起2輛砂石車碰撞事故，1駕駛受傷送醫。圖／大甲分局提供

砂石 車道

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