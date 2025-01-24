大安溪橋中午2輛砂石車碰撞 1司機額頭撕裂傷送醫

台中市大甲區北堤西、經國路路口大安溪橋北端今日上午11時發生兩輛砂石車碰撞事故，54歲的洪姓司機一度受困駕駛座，經消防分隊搶救脫困，送大甲光田醫院就醫後，院方表示洪男就醫時意識清醒，眉毛處有撕裂傷，目前還在檢查中，詳細事故原因有待警方調查釐清。

大甲分局表示，65歲李姓司機駕駛營業用大型曳引砂石車，今天上午10時45分沿北堤東外側快車道行經大安溪橋南下車道時，遇54歲的洪男駕駛開砂石車沿北堤西外側快車道西往東直行，兩車車頭發生碰撞，致洪姓司機受困車頭內，經消防分隊搶救脫困，送大甲光田醫院就醫。兩人酒測值均為0。有路口監視器供參，事故車輛行車影像調閱中。