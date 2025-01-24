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影／離奇奪命車禍！台中24歲男「低速」撞特斯拉 頭重創殞命
24歲江姓男子昨駕駛馬自達轎車行經台中霧峰五福路時，與26歲洪女駕駛的特斯拉對撞，江男卻頭部重創送醫不治；車禍影片曝光，2車當時車速約30公里，為何馬自達前座擋風玻璃破一個大洞？警方也不得其解。
霧峰區五福路昨天下午3時許，發生馬自達、特斯拉等兩輛轎車迎面對撞車禍，江姓男子所駕駛的馬自達轎車車頭損毀，擋風玻璃破了1個大洞，江男頭部重創，當場無生命跡象，送亞大醫院搶救仍因傷重不治；洪女則無礙。
根據監視器顯示，五福路路不寬，且無分隔線，馬自達和特斯拉的車速都不快，2車對撞後，馬自達前側輪破胎不斷空轉、狂冒白煙，特斯拉在車禍後，停頓幾秒後，慢慢倒退；至於江男離奇死亡原因，以及擋風玻璃為何有破洞，由交通警察大隊分析研判。
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