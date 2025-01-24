影／離奇奪命車禍！台中24歲男「低速」撞特斯拉 頭重創殞命

24歲江姓男子昨駕駛馬自達轎車行經台中霧峰五福路時，與26歲洪女駕駛的特斯拉對撞，江男卻頭部重創送醫不治；車禍影片曝光，2車當時車速約30公里，為何馬自達前座擋風玻璃破一個大洞？警方也不得其解。

霧峰區五福路昨天下午3時許，發生馬自達、特斯拉等兩輛轎車迎面對撞車禍，江姓男子所駕駛的馬自達轎車車頭損毀，擋風玻璃破了1個大洞，江男頭部重創，當場無生命跡象，送亞大醫院搶救仍因傷重不治；洪女則無礙。