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夜歸女火車站遭街友口水攻擊眼睛發炎 新竹警火速逮人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市一名女子1月20日晚間在火車站周邊的大同路行走時，竟無端遭40多歲街友騎車吐一臉口水，也因唾沫沾附眼睛，造成眼睛發炎，事後憤而報警。警方成立專案小組，鎖定該男身分，昨天將該男查獲到案，訊後依傷害、妨害名譽等罪嫌移送法辦。

據曝光的監視器畫面指出，一名女子提著眾多物品走在旅館前的騎樓，後方一名男子騎著單車，突然朝她加速，並超越女子後擋在她前方，一回頭就往女子臉上吐口水，隨即加速跑走。女子雖一度用手遮擋，但口水仍噴到眼睛，因眼睛出現發炎症狀，事後立即向派出所報案。

由於事發當下是在一間旅館前，目擊的飯店員工轉述，遭攻擊的女子說，對方先喝了一口水再朝她吐，是故意攻擊，而且周遭街友往來頻繁，晚間都睡在新竹火車站的地下道，懷疑吐口水的男子很可能就是街友。

新竹市警二分局獲報後成立專案小組，調閱監視器比對後鎖定該男身分，還發現他曾騷擾路人，隨即將該男特徵通報各分局加強查緝。警二分局第四組組長何承祐於簽巡年節重點治安場所時，發現有可疑騎車男子神似通報該男，隨即在後尾隨，並通報線上警力圍捕，順利將該男查獲到後，訊後依傷害、妨害名譽等罪嫌送辦。

第二分局分局長林炎巨表示，守護春節治安是警方責無旁貸重點工作，針對發生刑案全力查緝，並全面加強銀行、彩券行及銀樓等機構巡查頻率，透過提高見警率，全力防制刑案，守護轄區治安。

新竹市警二分局獲報後成立專案小組，調閱監視器比對後鎖定該男身分，還發現他曾騷擾路人，隨即將該男特徵通報各分局加強查緝。記者黃羿馨／翻攝
新竹市警二分局獲報後成立專案小組，調閱監視器比對後鎖定該男身分，還發現他曾騷擾路人，隨即將該男特徵通報各分局加強查緝。記者黃羿馨／翻攝
新竹市一名女子1月20日晚間在火車站周邊的大同路行走時，竟無端遭40多歲街友騎車吐一臉口水，也因唾沫沾附眼睛，造成眼睛發炎，事後憤而報警。圖／取自社會事新聞影音
新竹市一名女子1月20日晚間在火車站周邊的大同路行走時，竟無端遭40多歲街友騎車吐一臉口水，也因唾沫沾附眼睛，造成眼睛發炎，事後憤而報警。圖／取自社會事新聞影音

新竹 火車站 街友

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