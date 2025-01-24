影／彰化大火2死3傷 女屋主連夜趕回台...盼救回女兒孫女

彰化市全福街昨天發生民宅大火，鐘姓男子一家4口父子雙亡，徐姓妻子與7月大女兒命危，屋主徐母原在日本旅遊，連夜趕回，面對女兒和女婿一家4口遭逢不幸相當哀痛，但也堅強說，「會呼吸的要先顧好」，不過徐女目前昏迷指數仍為3，腦部嚴重缺氧，醫師還在全力搶救中。

彰化市全福街昨天清晨的透天厝火災造成28歲鐘男和3歲兒子嗆傷嚴重身亡，妻子34歲徐女和7個月大女兒送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後徐女和女嬰急救後昏迷指數3，有生命危險，仍在加護病房觀察，徐弟也嗆傷。

而屋主徐母因到日本旅遊逃過一劫，她連夜趕回台，今天上午回火災現場後，再回醫院，徐母說「還在呼吸的要先顧好，燒毀的屋子再慢慢整理」，女兒和孫女都還在加護病房，兒子也嗆傷，雖已出院，但後續還得再治療，一家人只能堅強「日子還是要過下去」。

徐母也感謝大家的幫忙，她說，里幹事、里長與社會局等都有幫他們先安排住宿安置，附近鄰居也紛紛來關心，今天鄰居還一直安慰徐母，頻說徐女和3歲兒子平常遇到鄰居都會問候，很有禮貌，小朋友聰明可愛，實在很不捨。