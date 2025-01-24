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翁曉玲主任疑偷拍引爭議 新北民代批「誰來保護被害人」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

國民黨立委翁曉玲辦公室主任李月梅日前被質疑偷拍，受害方林姓共6名女子今要求還原事發經過，嚴正譴責翁曉玲的不實指控，並主張公開監視器畫面捍衛權益。新北議員黃淑君表示有話語權（翁曉玲）的占滿了優勢，被偷拍者還要尋覓證據，誰來保護被害人。

該女子表示，1月20日晚間約莫11點，翁曉玲辦公室主任李月梅於立法院青島東路側門涉嫌偷拍，現場共6名女子進行無聲抗議突然遭手機拍攝。女子要求刪除照片後，該女未表明身分，說完挑釁意味濃厚的言行後逃離現場，該女隨後大喊「警察！警察！有人包圍我！」並闖入立法院警衛室，要求立法院駐點警察請L女共六名女子離開。

該女子表示，翁曉玲隨後在臉書聲稱6女對辦公室主任李月梅包圍、肉搜及網路霸凌，認為其相關言論嚴重扭曲事實。女子說明事發經過並對翁曉玲及李月梅行為質疑，要求翁曉玲辦公室公開監視器畫面以還原真相，避免事實遭到扭曲，侵害6女權益。

新北議員黃淑君表示，這群女孩看到立法院熬夜審查，為給51戰隊鼓勵自主下班約在立法院外面散步，而後女孩們發現有一位女性拿著手機對照他們。女孩要求對方出示是否有偷拍，若是有要刪除影片，後來發現該偷拍的女性是立委主任，主任第一時間尋求立法院警力的庇護，而這群只是想要確認是否有被偷拍的女生，只能等待警察的到來。

黃淑君說，過程中該名女性一直滑手機，不確認是否有刪除照片，後來警方到場後，確認沒有照片，但是也無法追認是否有偷拍，詢問雙方是否提告，然後帶回。事後委員發聲明全力支持他的主任，鋪天蓋地的報導迎面而來，受害者二次受傷，更不用說過程警員留言攻擊被挖出檢討，誰來保護被害者？被偷拍的人活該，然後還要自行搜證嗎？第一時間要如何保全證據？

黃淑君表示，處理過幾個類似案件發現真的很難，警力第一時間作為薄弱，事後被害者只能承受，提醒以後把自己包裹起來，不要露出自己，然後不斷檢討自己，檢討到全身是傷了，仍無可自拔。有話語權的占滿優勢，被偷拍者還要尋覓證據百口莫辯。眾多被偷拍者無法有效為自己辯駁，這並非個案，偷拍案件的相關行政作為、立法執法，希望受害者勇敢的同時也有責任撐住他們。

國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

偷拍 立法院 翁曉玲

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