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小心荷包...台南傳統市場、大賣場周遭違停暴增 警今連3天加強取締

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南歸仁、關廟、仁德等地傳統市場、大賣場周遭經常違規停車、多次造成民眾為閃避違停車輛車禍傷亡。因春節前違停亂象暴增。警方公告違規熱區今天起連續三天加強取締、呼籲民眾不要違規、依員警指示行車。

歸仁警分局表示，今天起連續3天針對仁德區二仁路家樂福、中山路家樂福、後壁厝傳統市場、仁義路黃昏市場、歸仁區傳統市場及關廟傳統市場等商場周邊，於重點時段編排交通疏導及違規停車取締勤務，並請用路人遵從現場員警引導指揮，行車勿搶快、勿違規停車。

分局長廖水池表示，年節前各大賣場或傳統市場人潮倍增，伴隨周邊違規停車亂象，不僅妨礙交通秩序，也影響其他用路人權益，過去曾發生用路人閃避違停車輛而造成交通憾事，為避免年貨採買人潮車流影響周邊交通，將針對傳統市場及各大賣場周邊加強交通整理。

歸仁分局交通組說，另25日起至2月2日共9天連續假期加強酒後駕車、超速及未停讓行人等違規取締，以維護民眾生命安全，避免憾事發生，希望大家都可以安心過好年。

台南傳統市場、大賣場周遭違停暴增，警連3天加強取締疏導。圖／警方提供
台南傳統市場、大賣場周遭違停暴增，警連3天加強取締疏導。圖／警方提供

傳統市場 違停

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