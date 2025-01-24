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影／台中太平11歲男童衝過馬路拿麵包被撞飛…下場曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中太平昨天傍晚發生11歲男童突然穿越馬路，要到對向機車停放處取麵包，被直行轎車撞飛，男童翻滾一圈跌坐地上，隨後起身舉手示意，還跑回去找媽媽，轎車駕駛立即下車查看，警方針對男童闖越馬路，罰家長500元。

社會事新聞影音網PO出一段影片，影片中，男童奔跑過馬路，被直行的白色轎車撞飛，男童翻滾一圈跌坐地上，在眾人驚呼聲中，男童立馬起身，還對轎車駕駛舉手示意，好像在說「抱歉」，然後跑回去找媽媽，抱著媽媽不放手，轎車駕駛也嚇到，立即下車查看。

警方調查，50歲張姓男子昨天傍晚5時35分開車沿太平區建興路往成功東路方向行駛，突然間，11歲李姓男童突然從其左側橫越復興街口，當場被撞飛。男童頭部及臀部有輕微擦挫傷，張姓駕駛主未受傷，酒測值為0，現場為網狀線，未繪設行人穿越道。

據了解，當時男童的媽媽將機車停放在建興路的另一側，臨時叫孩子到對向機車停放處拿麵包，男童沒注意就衝過去。

警方呼籲，駕駛行經無號誌路口應減速慢行，作隨時停車準備，再者，行經未畫設行人穿越道之交岔路口，無論有無指揮人員指揮或號誌指示，亦應禮讓行人先行通過。另，行人穿越道路時，應行走行人穿越道，如違規者依道路交通管理處罰條例第78條，可罰500元。

台中太平11歲男童奔跑過馬路，被白色轎車撞飛，男童翻滾一圈跌坐地上。圖／翻攝自社會事新聞影音網
台中太平11歲男童奔跑過馬路，被白色轎車撞飛，男童翻滾一圈跌坐地上。圖／翻攝自社會事新聞影音網
台中太平11歲男童奔跑過馬路，被白色轎車撞飛，男童翻滾一圈跌坐地上。圖／翻攝自社會事新聞影音網
台中太平11歲男童奔跑過馬路，被白色轎車撞飛，男童翻滾一圈跌坐地上。圖／翻攝自社會事新聞影音網

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