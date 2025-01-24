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恐嚇「內線交易違約交割會判刑」 婦人險遭詐設定500萬抵押權

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

農曆年前詐騙猖獗，一名5旬女子月初至汐止地政事務所辦理私人抵押權設定500萬元，地所人員發現陪同前來的地政士竟遠從台南而來且形跡可疑，提醒可能詐騙風險，女子驚覺落入陷阱，連忙報警稱因對方恐嚇「內線交易一定要付款，不然違約交割會被判刑抓！」並返回地所請求撤銷抵押權設定，成功保住500萬元。

新北市地政局長汪禮國指出，被害女子本月初至汐止地所申辦抵押權設定及預告登記案件，地所收件時發現符合高風險特徵，再加上陪同前來的兩名男子中，楊姓地政士遠從台南北上，不同於一般常見狀況，另名男子則是神情有異，雖女子表示該筆抵押貸款將用於開設美容工作室，但地所人員仍詳細說明其抵押設定相關細節，並提醒恐有詐騙風險，女子當下表示了解，仍堅持申辦後離開。

時隔數日，女子慌忙回到汐止地所請求協助，表示當天聽聞地所人員提醒後驚覺有異，遂將自己加入LINE投資群組一事告知家人，原來女子加入群組後被話術誘騙下載投資APP，並使用APP申購未上市股票，抽中後須繳交690萬元，女子沒錢可支應，隨即遭詐團恐嚇「這是內線交易一定要付款，不然就會違約交割，會被判刑抓去關！」

女子驚惶之際，詐團再度誘騙以不動產抵押籌資金，並介紹楊姓地政士陪同申辦。女子向地所表示根本不認識楊姓地政士、陪同男子、抵押權人，也不知道申辦的相關內容，對方要她設定抵押權500萬，並教導面對地所詢問時要說都知道、都認識，抵押貸款是要創業使用，否則地所起疑就借不到錢，而且存摺、印章、自然人憑證都早已交付給詐團，地所提醒這可能是詐騙後回家與家人討論後旋即向警方報案，並持報案單回到地所撤銷抵押權設定登記。

汪禮國說，在地所同仁的往返溝通協助下，最後成功塗銷了女子的抵押權設定，新北地政關懷提問機制本月初上路幫助民眾守護不動產，也再度阻斷詐團金源、遏制其囂張犯行，各地所都會持續留意申辦私人抵押權設定的案件，加強關懷提問以阻絕詐騙發生。

汐止地所執行關懷提問成功阻詐幫民眾守住500萬元。圖／新北市地政局提供
汐止地所執行關懷提問成功阻詐幫民眾守住500萬元。圖／新北市地政局提供
防範不動產詐騙，申辦地籍異動即時通協助守護不動產。圖／新北市地政局提供
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詐騙 風險

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