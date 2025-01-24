10青年深夜大佳河濱公園飆車 跑給警察追5人被吊銷駕照

台北市中山分局建國派出所前天深夜執行大佳河濱公園執行巡邏勤務，發現一群20歲出頭青年在堤外道路來回飆車危險駕駛，甚至用口罩遮擋車牌，立刻鳴笛攔查，儘管有人趁隙逃離，但通通被員警循線找回，直言「你們剛剛是在飆車啊，我密錄器都有錄到」，最終一夥10人被開14張罰單，包括5人被吊銷駕照、3人吊扣牌照6月。

中山警方為了守護用路人安全，在大佳河濱公園等可能發生飆車路段部署優勢警力，22日深夜巡邏行經基8號水門，見3輛機車以口罩遮蔽車牌且產生巨大噪音，囂張飆車，隨即鳴笛攔查，3人見警立刻落荒而逃，加快油門跑給警察追。

警方啟動快打警力攔截圍捕，先在基9號水門停車場內，發現多輛改裝機車，且有1輛機車鑰匙未拔、地上四散多頂安全帽及機車配件，認為「他們應該都還在附近，只是躲起來了」，在附近查找，果然有一名黃姓男子逗留，盤查後再調閱監視器畫面，在附近找到同夥等9人。

警方質問「你們剛剛是在飆車啊，我剛剛秘錄器都有錄到」、「你剛剛是跑給我追，我最後都有想警笛，這樣是不服稽查取締、危險飆車、危險駕駛、沒裝後照鏡、擅自改裝車」、「還有一個沒戴安全帽」，一群青年瞬間不敢吭聲。