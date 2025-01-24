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10青年深夜大佳河濱公園飆車 跑給警察追5人被吊銷駕照

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山分局建國派出所前天深夜執行大佳河濱公園執行巡邏勤務，發現一群20歲出頭青年在堤外道路來回飆車危險駕駛，甚至用口罩遮擋車牌，立刻鳴笛攔查，儘管有人趁隙逃離，但通通被員警循線找回，直言「你們剛剛是在飆車啊，我密錄器都有錄到」，最終一夥10人被開14張罰單，包括5人被吊銷駕照、3人吊扣牌照6月。

中山警方為了守護用路人安全，在大佳河濱公園等可能發生飆車路段部署優勢警力，22日深夜巡邏行經基8號水門，見3輛機車以口罩遮蔽車牌且產生巨大噪音，囂張飆車，隨即鳴笛攔查，3人見警立刻落荒而逃，加快油門跑給警察追。

警方啟動快打警力攔截圍捕，先在基9號水門停車場內，發現多輛改裝機車，且有1輛機車鑰匙未拔、地上四散多頂安全帽及機車配件，認為「他們應該都還在附近，只是躲起來了」，在附近查找，果然有一名黃姓男子逗留，盤查後再調閱監視器畫面，在附近找到同夥等9人。

警方質問「你們剛剛是在飆車啊，我剛剛秘錄器都有錄到」、「你剛剛是跑給我追，我最後都有想警笛，這樣是不服稽查取締、危險飆車、危險駕駛、沒裝後照鏡、擅自改裝車」、「還有一個沒戴安全帽」，一群青年瞬間不敢吭聲。

警方確認共10名青年、7輛機車涉案，依道交條例第43條「二輛以上之汽車在道路上競駛、競技者」開出6000至3萬6000元罰鍰，並當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照、吊扣牌照6個月，共舉發危險駕車5件、其他改裝等違規9件，移置保管3輛機車、查扣駕照2張；另依法通報環保局把涉案7輛機車做噪音檢測。

中山警方強勢守護用路人安全，在大佳河濱公園等可能發生飆車路段部署優勢警力，22日查獲飆車的10名青年，開出14張罰單，包括5人被吊銷駕照、3人吊扣牌照6月。記者翁至成／翻攝
中山警方強勢守護用路人安全，在大佳河濱公園等可能發生飆車路段部署優勢警力，22日查獲飆車的10名青年，開出14張罰單，包括5人被吊銷駕照、3人吊扣牌照6月。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下3名機車騎士在大馬路飆車，涉犯危險駕駛。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下3名機車騎士在大馬路飆車，涉犯危險駕駛。記者翁至成／翻攝
中山警方強勢守護用路人安全，在大佳河濱公園等可能發生飆車路段部署優勢警力，22日查獲飆車的10名青年，開出14張罰單，包括5人被吊銷駕照、3人吊扣牌照6月。記者翁至成／翻攝
中山警方強勢守護用路人安全，在大佳河濱公園等可能發生飆車路段部署優勢警力，22日查獲飆車的10名青年，開出14張罰單，包括5人被吊銷駕照、3人吊扣牌照6月。記者翁至成／翻攝

口罩 大佳河濱公園 青年

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