影／前後任男友相約談判1人雙腿遭砍 板橋警漏夜逮3人...4人在逃
新北市板橋區今天凌晨發生街頭鬥毆，方姓男子遭人持刀砍傷雙腳小腿，據了解，方男不滿女友的前男友胡姓男子出言詆毀，雙方相約談判，胡男夥同多名友人助陣還涉嫌持刀沿街追砍，警方獲報漏夜追緝，查獲涉案胡男等3人到案，尚有4人在逃，正循線追查中。
新北市海山警方今天凌晨4時許獲報，板橋區雨農路發生街頭打架事故，員警迅速趕抵，現場只見方姓男子（28歲）雙腳小腿疑遭砍傷倒在路中，緊急送醫治療後無生命危險。
據了解，方男為23歲簡姓女子的現任男友，因簡女的前任男友胡姓男子（26歲）日前傳話指方男人品不佳，勸簡女不要繼續跟方男交往，引起方男不滿。
方男今天凌晨獨自一人與胡男相約談判，沒想到胡男竟糾眾帶6名友人前往助陣，雙方一言不合，方男遭胡男涉嫌持刀砍傷雙腳小腿，新北警方獲報漏夜追緝，今天上午7時許查獲主嫌胡男、友人曾姓男子（25歲）及游男（26歲）3人到案。
同夥陳姓男子（25歲）、薛姓男子（27歲）、李姓男子（21歲）及1名身分待確認男子在逃，警方持續追緝，後續將依傷害及違反社會秩序維護法辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言