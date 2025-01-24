影／前後任男友相約談判1人雙腿遭砍 板橋警漏夜逮3人...4人在逃

新北市板橋區今天凌晨發生街頭鬥毆，方姓男子遭人持刀砍傷雙腳小腿，據了解，方男不滿女友的前男友胡姓男子出言詆毀，雙方相約談判，胡男夥同多名友人助陣還涉嫌持刀沿街追砍，警方獲報漏夜追緝，查獲涉案胡男等3人到案，尚有4人在逃，正循線追查中。

新北市海山警方今天凌晨4時許獲報，板橋區雨農路發生街頭打架事故，員警迅速趕抵，現場只見方姓男子（28歲）雙腳小腿疑遭砍傷倒在路中，緊急送醫治療後無生命危險。

據了解，方男為23歲簡姓女子的現任男友，因簡女的前任男友胡姓男子（26歲）日前傳話指方男人品不佳，勸簡女不要繼續跟方男交往，引起方男不滿。

方男今天凌晨獨自一人與胡男相約談判，沒想到胡男竟糾眾帶6名友人前往助陣，雙方一言不合，方男遭胡男涉嫌持刀砍傷雙腳小腿，新北警方獲報漏夜追緝，今天上午7時許查獲主嫌胡男、友人曾姓男子（25歲）及游男（26歲）3人到案。